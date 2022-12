Dina Boluarte abre el diálogo con las bancadas

La presidenta Dina Boluarte no tiene en sus planes impulsar el adelanto de elecciones generales. Ayer, en los exteriores de Palacio de Gobierno, lo dejó en claro cuando fue abordada por la prensa sobre este tema. “Tenemos una alta responsabilidad para asumir los retos. Espero que en la concordia de los peruanos podamos sacar a nuestro pueblo adelante. La Constitución es la Carta Magna que debemos obedecer todos los peruanos”, manifestó.

Una reportera le insistió y le preguntó si está a favor de que se vayan todos y la exministra de Inclusión Social intentó zanjar: “La elección ha sido hasta el 28 de julio del 2026″.

Adelanto de elecciones

Sin embargo, en el Congreso, no todos los que aplaudieron su asunción el último miércoles están a favor de que ella culmine su quinquenio.

La República conversó con la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Lady Camones, y ella se mostró a favor de que se vayan todos. “Yo apuesto por el adelanto de elecciones previo a las reformas electorales. Considero que es momento para tratar de manera urgente las reformas y una vez aprobadas, disponer el adelanto”, dijo.

Camones pertenece a la bancada de Alianza para el Progreso (APP). El 1 de diciembre, en la Comisión de Constitución, esta agrupación votó a favor del dictamen para recortar el mandato presidencial y el congresal hasta el 2023. Cuatro días después, la comisión de Camones aprobó el informe del congresista Edgar Reymundo, de Cambio Democrático, que recomienda archivar la denuncia constitucional contra Boluarte por el caso Club Apurímac. Camones fue una de las parlamentarias que votó en contra del expediente.

En el oficialismo también proponen que se vayan todos. El exministro y congresista de Cambio Democrático Roberto Sánchez dijo a este diario que están a favor de esa salida. “Reformas urgentes básicas para el restablecimiento del equilibrio de poderes, mejores reglas electorales y nuevas elecciones generales”, afirmó a este diario.

Su colega Sigrid Bazán apuesta por lo mismo. “Yo creo que es necesaria una tregua, pero esa tregua tiene que venir acompañada, para mí, con un adelanto de elecciones. La gente no quiere la gestión que está haciendo el Congreso”, anotó.

El congresista de Integridad y Desarrollo Carlos Zeballos, por su parte, le envió un oficio a la presidenta exigiéndole que presente una reforma que recorte su mandato y de los parlamentarios. “Nuestro país demanda un nuevo escenario fundamentado en reformas políticas y electorales que nos permitan superar esta crisis y que se traduzcan en una mejor gobernanza del Estado que es la organización política de una nación”, dice el documento.

El último miércoles, el congresista no agrupado Edward Málaga contó en CNN que tuvo una reunión con la entonces vicepresidenta Boluarte en la que ella se mostró a favor de nuevos comicios generales.

“Ella se mostró dispuesta, en su discurso no lo dijo, pero por supuesto es algo que le vamos a pedir y que le vamos a insistir”, dijo. Málaga agregó que la conversación fue antes del 29 de noviembre, fecha en que presentó la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo.

Esto evidencia que Boluarte conocía los pasos de la oposición.

Se acercó a la oposición

De hecho, luego de la destitución de Castillo, mientras en el Hemiciclo se aguardó la asistencia de Boluarte para su juramentación, los asesores de la exvicepresidenta conversaron con la bancada de Avanza País, según fuentes de esta misma agrupación política.

La bancada de José Williams Zapata -agregaron las mismas fuentes- propusieron como ministro al parlamentario andino Juan Carlos Ramírez, quien fue viceministro de Energía y Minas en el régimen de Alberto Fujimori. Este diario buscó contactarse con el jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Inclusión Social (Midis), Morgan Niccolo Quero, y con los congresistas de Avanza País para verificar esta información, pero al cierre de esta nota no respondieron.

Boluarte, por su parte, entre las primeras agrupaciones políticas que conversó en Palacio ayer fue con las que impulsaron la destitución de su antecesor, Pedro Castillo: Avanza País y Fuerza Popular.

También fueron invitados Cambio Democrático, Somos Perú y Perú Democrático. Los primeros en ir fueron los legisladores de izquierda Ruth Luque y Edgar Reymundo.

A las 4:30 de la tarde fue el acercamiento con Avanza País. La conversación duró menos de una hora. A su salida, Adriana Tudela contó que la reunión no giró sobre el adelanto de elecciones. “Hablamos de los temas que le preocupan a la población y hemos hablado sobre que se impulse desde el Ejecutivo una reforma política para recuperar la confianza de la ciudadanía”, dijo la hija de Francisco Tudela.

Luego pasaron los congresistas de Somos Perú y, finalmente, con Fuerza Popular.

“Es una tregua para que todos se queden”, dicen fuentes disidentes del castillismo. La legisladora de Integridad y Desarrollo Susel Paredes recordó que el dictamen de adelanto de elecciones se encuentra listo para ser debatido y -si hubiera voluntad política- aprobado en el pleno del Congreso. Pero la agenda la maneja la Mesa Directiva, que preside José Williams, precisamente de Avanza País.

Boluarte, por lo pronto, busca no chocar con las potenciales fuerzas que puedan destituirla: el fujimorismo y sus aliados y Perú Libre. La presidenta, al no tener bancada, no va a la pelea.

Los nombres que suenan para la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) son su abogado Alberto Otárola, quien no ha negado ni afirmado esta versión, y el exministro Jorge Nieto, quien no descartó rechazar ese cargo en caso se lo propongan. “No me cierro a esa posibilidad. Mi tenor en la política peruana es de dialogar”, aseguró.

Otra persona que visitó a Boluarte fue el exministro de Economía Alonso Segura.

Así mueve sus fichas la presidenta con miras a quedarse hasta el 2026.❖

Reacciones

Lady Camones, APP

“Yo apuesto por el adelanto de elecciones previas reformas electorales. Considero que es momento para tratar de manera urgente las reformas y, una vez aprobadas, disponer el adelanto”.

Alejandro Cavero, Avanza País

“Dina Boluarte no puede estar cuatro años. Ella tendrá que nombrar un gobierno de transición. Yo no veo viable que ella pueda estar cuatro años. Me parece muy difícil. Pero sí, necesitamos calma”.

Vladimir Cerrón, Perú Libre

“Lo que le hicieron creer a Pedro Castillo es que todo era fácil, le prometieron dos partidos políticos nuevos, pero le condicionaron que rompa con Perú Libre, lo dejaron al acecho de corruptos”.

Ruth Luque, Cambio Democrático

“Los grandes cambios que el país necesita implica que se devuelva al pueblo el poder soberano de tomar decisión y decida en nuevas elecciones la instalación de una asamblea constituyente”.