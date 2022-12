Jorge Nieto no descarta la opción de ser primer ministro: “Todo está abierto a las condiciones”

El exministro de Defensa Jorge Nieto analizó la crisis política que atraviesa el país. En esa línea, reveló que, hasta el momento, no ha tenido comunicación con la nueva presidenta de la República, Dina Boluarte; no obstante, no cerró la posibilidad de liderar el nuevo Consejo de Ministros.

“No, no he conversado con ella nunca. No solamente en las últimas horas. Nunca. Todo lo que hay son rumores o especulaciones“, respondió durante una entrevista a Exitosa.

Tras el primer mensaje a la nación de Boluarte y su pedido a “un gobierno de unidad nacional, donde se excluya a la corrupción y se ponga a las personas más calificadas”, Nieto fue consultado si estaba dispuesto a aceptar, en un hipotético caso, el puesto de primer ministro.

“No me cierro a esa posibilidad. Mi talante, mi tenor en la política peruana, es de dialogar, de establecer conexiones con actores muy disímiles. Yo tengo contactos en la ultraderecha y la ultraizquierda, además del centro y sus variantes” , precisó.

Asimismo, el también exministro de Cultura del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski aconsejó a la presidenta conformar un gabinete fuerte, preparado y que tenga la mayor confianza del Parlamento; sin embargo, recomendó a Boluarte a convocar adelanto de elecciones generales en el 2024.

“Se requiere un gabinete fuerte, de prestigio, que tenga una base congresal de apoyo y una agenda mínima que incluya algunas reformas políticas, eficaces y efectivas. De modo que tengamos una ruta de salida, como las elecciones generales anticipadas en 2024″, finalizó.