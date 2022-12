¿Qué dice el audio entre el exjefe de la DINI, José Fernández Latorre, y Beder Camacho?

José Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), presentó unos audios con Beder Camacho, ex subsecretario general del despacho presidencial, en que se se evidencia irregularidades en el actual Gobierno de Pedro Castillo.

En el primer audio, los exfuncionarios de confianza mencionan que el exministro del Interior, Dimitri Senmache, estuvo involucrado en la fuga de investigados del entorno de Pedro Castillo, como sus sobrinos Fray Vásquez y Luis Castillo, así como el exministro Juan Silva.

Beder Camacho: ¿Quieren ministerio, mire? ¿Por qué? Por esto, por esto. Voy a armar una organización, todo responde… Dimitri, exministro, Carrasco, exministro, Chero, ministro; bajo de ellos Verástegui, el transportador…

Beder Camacho: El transportador, el edecán. Exedecán…

José Fernández: ¿Acá ha sido edecán?

Beder Camacho: Escucha, pues, Julio Palomino y el otro huev*** que es chiclayano. Lo ha tenido en su casa, en Jaén. De Jaén lo ha movido a tal sitio… todo esto, lo que te estoy diciendo lo tengo grabadito, ah y repartido. Le dije. Yo soy leal, pero huev*** no soy. Y le dije …

En otra conversación, el ex subsecretario presidencial revela que no solo el exministro Dimitri Sánchez conoce el paradero de Fray Vásquez, sino que el exministro Juan Carrasco y el actual titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, también habrían participado en la huida del investigado.

Beder Camacho:: Julio Palomino, un chato que trabajó con Tobías (…) también. Te acuerdas de que vino un Palomino, no Palomino Manchego, sino otro Palomino que dijo que iba donde Bruno a la casa de, de, de Silvia…

Beder Camacho: Es su pata de Bruno. Ese huev***, ha estado yendo donde Bruno y ese hue*** tiene a los sobrinos.

Beder Camacho: Lo tiene (…) ese Palomino, Dimitri, Verástegui, el edecán, Dany —que tú sabes quién es Dany— un (¿policía?) retirado. ¿Por qué ustedes no le han hecho seguimiento al sobrino?

José Fernández: No, no hemos hecho.

Beder Camacho: Palomino, Dany y, ¿cómo se llama este abogado de mier***? ¿El abogado de Chiclayo? Son los que lo han estado moviendo.

José Fernández: ¿A quién?, ¿a Fray? No lo ha estado moviendo Carrasco

Beder Camacho: Es que se turnan, pues cara***

José Fernández: ¿Qué?, ¿Dimitri también está con Carrasco y Chero?

Beder Camacho: Dimitri está con Carrasco y Chero, pues. Y ese día se la canté al tío (Pedro Castillo).

Asimismo, el investigado Camacho relata desencuentros con Irma Rojas, directora del despacho de la primera dama, Lilia Paredes, cuando aún se desempeñaba en el cargo de subsecretario presidencial.

Beder Camacho: Sin querer estuve en la residencia (…) En la mesa había 10 cafés.

Beder Camacho: Viene una pata, yo entro, porque la señora me llama y después, (…) cuando me han visto a mí, han zafado. Porque yo me he ganado pe… ya se cag***.

En otro, audio, Camacho afirma que el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado y Salatiel Marrufo, investigado por ser integrantes de la presunta organización criminal Gabinete en la Sombra, se están aprovechando de los recursos del Estado.

Beder Camacho: ¿Por qué no lo sacamos, presidente? Porque este es un huev***, le dije. Porque usted sabe que este huev*** de Vivienda está robando como mierda, el nuevo Transportes está robando como mierd*** sus sobri…

José Fernández: En vivienda, hay bastante roche sobre él. ¿Cómo se llama ese pata que lo paran sacando?

Beder Camacho: Marrufo.

José Fernández: ¡Marrufo!

Beder Camacho: Ya, y le dije, el otro (…) así se levantan la plata y se hacen los huev***. Pero gracias a Dios yo no he recibido ni un put*** sol.