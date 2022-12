Benji Espinoza sobre audios de exjefe de la DINI: “No prueba que Pedro Castillo cometa delito”

Sin pruebas. Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, se refirió al audio difundido por José Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), donde involucraría al jefe de Estado y sus ministros en presuntos actos de corrupción.

En declaraciones a la prensa, el letrado consideró que los dichos del exjefe de la DINI se deberían “a un resentimiento” que pueda tener hacia Castillo Terrones, quien no tendría alguna decisión para su detención.

“(Él muestra) un audio que en realidad no prueba que el presidente (Pedro Castillo) esté cometiendo delito. Esto no prueba nada . Lo que tenemos es un conjunto de señalamientos de una persona que se encuentra resentida. Él ha dicho que no le va a perdonar al presidente ver llorar a su hijo. Eso es un asunto absolutamente humano, pero no es el presidente quien lanza la red y empiece a capturar a la gente, eso es responsabilidad del Ministerio Público”, declaró a la prensa.

Por otro lado, Benji Espinoza criticó que José Fernández Latorre diga que Pedro Castillo estaría envueltos en actos ilegales cuando ya no forma parte de la DINI y lo haga un día antes de verse la moción de vacancia en el Pleno del Congreso.

“Él cree que esa decisión de detención pueda obedecer al presidente, pero no es así. Esas declaraciones no van acompañando de lo más importante: la prueba. La prueba que transforme de dicho al hecho. Su detención fue una decisión de un juez, pero la sala ya dijo que era injustificada”, expresó.

Benji Espinoza: “Lo importante es que se presente las pruebas”

En ese sentido, Espinoza recalcó que José Fernández Latorre no aseguró que ser testigo “de que el presidente haya cometido un acto de corrupción o haya robado”.

“Eso es importante entender para bajar un poco el tono de la estridencia. La pregunta es ¿por qué no lo denunció en su momento? El cargo (de la DINI) no lo exime. Una cosa son los temas de inteligencia y otro muy distinta es enterarse de actos ilícitos. Él no está revelando temas de inteligencia”, acotó.

Seguidamente, añadió: “Lo importante es que presente las pruebas. No es la primera vez que escucho a personas que dicen tener pruebas contra el presidente, ha pasado varios meses, y hasta ahora seguimos esperando”.