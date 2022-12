Benji Espinoza sobre audios de exjefe de la DINI: “No prueba que Pedro Castillo cometa delito”

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, se refirió al audio difundido por José Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), donde involucraría al jefe de Estado y sus ministros en presuntos actos de corrupción.

“ Un audio que en realidad no prueba que el presidente esté cometiendo delito. Esto no prueba nada . Lo que tenemos es un conjunto de señalamientos de una persona que se encuentra resentida. Él mismo lo ha dicho. Él ha dicho que no le va a perdonar al presidente ver llorar a su hijo. Eso es un asunto absolutamente humano, pero no es el presidente quien lanza la red y empiece a capturar a la gente, eso es responsabilidad del Ministerio Público”, declaró a la prensa.

Noticia en desarrollo....