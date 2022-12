Beder Camacho a exjefe de la DINI, José Fernández, en audios: “Yo soy leal, pero no huev**”

Audios. José Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), presentó unos audios sobre una conversación con Beder Camacho, ex subsecretario general del Despacho Presidencial , en los que se le escucha cuestionar a los funcionarios del Gobierno del presidente Pedro Castillo.

Durante una entrevista en Exitosa, Fernández Latorre aseguró tener un audio de 19 minutos de una conversación con Camacho, investigado en el caso Gabinete en la sombra, el cual presentará a la Fiscalía y donde se evidenciarían supuestos actos de corrupción desde Palacio de Gobierno .

Asimismo, el exfuncionario de la DINI señaló que en dicho audio Beder Camacho “ le dijo todo lo que había pasado y lo que había visto ” en referencia a la fuga de Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gomez, sobrinos de Pedro Castillo.

En ese sentido, José Fernandez Latorre contó que decidió grabar la conversación con Camacho “para evidenciar lo que dice y evitar que se tergiversen la verdad”, en la que se señala al exministro del Interior Dimitri Senmache, el exministro de Defensa Walter Ayala, entre otros.

A continuación, el extracto del audio que difundió José Fernández Latorre con Beder Camacho , quien brindó sus declaraciones en calidad de citado en la sede principal del Ministerio Público este martes.

—Beder Camacho: Yo le dije, no seas huev**.

—José Fernández Latorre: Yo te dije huev**, no te metas en esa hueva** ¿Por qué te metiste?

—Beder Camacho: Escúchame. La Asociación Nacional del Agua lo arreglamos. Yo soy leal, pero no soy huev** le dije. Ese huev** del Minedu está robando como mie***, el ministro de Transportes está robando como mie***.

Salatiel Marrufo es mencionado en audio de exjefe de la DINI

Otro personaje mencionado es Salatiel Marrufo, exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda, quien habría recibido un supuesto soborno de 4 millones de soles y 20.000 dólares de la empresaria Sada Goray Chong para favorecer a su empresa Marka Group.

—José Fernández Latorre: En Vivienda hay bastante roche. ¿Y cómo se llama ese otro pata que lo paran sacando?

—Beder Camacho: Salatiel Marrufo .

—José Fernández Latorre: Marrufo.

PUEDES VER: Empresaria y su socia se fueron del país al enterarse de investigación fiscal

—Beder Camacho: Ese es un huev***. Gracias a Dios que yo me retiré de mi puesto. Sin querer estuve en un audio. Me has visto a mi contactado y ahí yo ganado. Ese ya se cag*.

—José Fernández Latorre: O sea que él también tiene que ver.

—Beder Camacho: A mí desde esa fecha me quería sacar.