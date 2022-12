Pedro Castillo no autorizó al nuevo ministro de Defensa a dar una entrevista en vivo

El periodista Jaime Chincha reveló que el nuevo ministro de Defensa, Emilio Bobbio, iba a ser entrevistado en vivo en su programa “Octavo mandamiento”; sin embargo, antes de que el programa saliera al aire, recibió la indicación de que Palacio de Gobierno no autorizaba que diera declaraciones.

Al inicio de “Octavo mandamiento”, Chincha indicó que, antes de que comience el referido espacio televisivo, le consultó a Bobbio sobre un eventual cierre del Congreso. A lo que el titular del Mindef indicó que “no va a permitir que algo así ocurra, que se utilice a las instituciones castrenses para la armada, para un fin así”.

“Me dijo que había hablado con el presidente Castillo y que le había garantizado que él no le iba a pedir una cosa así. Y que además era un hombre de carrera y que su experiencia había demostrado que él (Bobbio) no aceptaba cualquier cosa. (...) Queriéndome dar a entender que él es una persona consecuente y que no traiciona sus principios y demás”, narró el periodista.

Inmediatamente, Jaime Chincha relató que la edecán del Ministerio de Defensa ingresó en búsqueda de Bobbio.

“Mientras seguía el diálogo, la puerta se abre e ingresa rauda, agitada y con un teléfono celular en la mano su edecán. (...) Recibe la llamada de Palacio de Gobierno y lo que yo pude escuchar de boca de la propia edecán es: ‘Palacio no le autoriza a usted a hablar’. El ministro, que me estaba contando que no aceptaba presión de nadie, me miró y me dijo: ‘Ah, ya, me voy’. Dio media vuelta y se fue”, agregó.

El hombre de prensa aseguró que, en un momento, la edecán le manifestó al exjefe del gabinete de asesores de la DINI que “el presidente (Pedro Castillo) no le autoriza a salir”.