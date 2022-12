Daniel Barragán afirma que “no hay nada de golpe de Estado” en su renuncia al Ministerio de Defensa

El exministro de Defensa Daniel Barragán aseguró que su renuncia no se debió a un supuesto plan del presidente Pedro Castillo para cerrar inconstitucionalmente el Congreso de la República y dar un golpe de Estado. De esta manera, el extitular del Mindef negó los rumores que se propalaron el último fin de semana.

Según Barragán, su salida del Ejecutivo se dio por no llegar a un acuerdo sobre la vigencia del Decreto Legislativo 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.

“Son especulaciones. Yo rechazo completamente ese estribillo que han puesto todo el fin de semana. No es cierto. No hay nada de golpe de Estado, simplemente han habido algunos temas que teníamos que conversar. Temas referentes al Decreto Supremo 1095, que era para poder continuar o no”, indicó a la prensa.

“Mi idea siempre ha sido que las Fuerzas Armadas no se expongan al trabajo de seguridad ciudadana porque no es netamente de ellos. No a la línea política, hablamos de acciones que aparecen el decreto 1095, donde desean que se incremente cada vez más la cantidad de militares en el trabajo de la seguridad ciudadana”, apuntó.

Emilio Bobbio juró como ministro de Defensa en reemplazo de Daniel Barragán

El exjefe del gabinete de asesores de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) Emilio Bobbio Rosas juró como nuevo ministro de Defensa, en relevo de Daniel Barragán.

La estancia de Bobbio Rosas en la DINI fue durante la gestión de José Fernández LaTorre, quien es investigado a nivel fiscal por presuntamente haber entregado dinero al exsecretario presidencial Bruno Pacheco.