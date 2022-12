Wilson Barrantes es designado como director de la Dirección Nacional de Inteligencia

Este 4 de diciembre, el Gobierno de Pedro Castillo ha designado a Wilson Fredy Barrantes Mendoza como director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

El nombramiento de Barrantes Mendoza se oficializó mediante la Resolución Suprema N.º 324-2022-PCM, que está publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. Asimismo, dicha norma cuenta con las firmas del jefe de Estado y de la presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino.

Designación de Wilson Barrantes Mendoza. Foto: documento

Entre los considerandos de la resolución suprema, se indica que el puesto para director de la DINI se encontraba vacante.

Como se recuerda, la PCM dio por finalizada la designación de José Luis Fernández Latorre como jefe de la DINI luego de que se entregara a la Fiscalía tras una orden de detención preliminar en su contra por el caso Petroperú.

Wilson Barrantes denunció que Bruno Pacheco le ofreció ocupar jefatura de la DINI

El 2 de noviembre, el general en retiro Wilson Barrantes reveló que el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco le pidió S/ 200.000 para permitir que ocupe la jefatura de la DINI.

En diálogo con RPP, Barrantes sostuvo que el propio presidente Castillo se comunicó con él —a finales del año pasado— para ofrecerle dicho puesto. Sin embargo, Bruno Pacheco puso condiciones para que ello se concrete.

Wilson Barrantes confesó que en una primera oportunidad no se le solicitó un monto de dinero, sino que lleve como director ejecutivo a una persona recomendada por el exsecretario.

“En la primera oportunidad, no fue dinero. Bruno Pacheco me pide, frente a la posibilidad que había de seguir como director de Inteligencia Nacional, que lleve como segundo a un sujeto que él me lo ponía para que sea el director ejecutivo. A mí me causó extrañeza porque conozco a esa persona y no tenía el perfil para ese cargo y le dije que no”, indicó a RPP.

Ante la negativa, se le convocó a una nueva reunión. Sin embargo, ya no se le pidió colocar a otra persona en la institución, pero sí un pago de S/ 200.000.

“En otra oportunidad, me encontraba acompañado de un mayor del Ejército (Omar Roldán) y me dice que quería conversar con nosotros y concurrimos al Rímac. Ahí Bruno Pacheco, delante del mayor, nos hace el pedido de que él, como ya no iba la persona que me pidió, entonces iba a ir yo como jefe y, por lo tanto, tenía que darle S/ 200.000”, manifestó para el mencionado medio.

Vínculo con el Movadef

El ahora director de la DINI ha aparecido en videos y fotografías en diversos eventos del Movadef. Incluso, Wilson Barrante ha negado la existencia del terrorismo y aseguró que se trata de narcotráfico.