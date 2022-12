Pedro Castillo: empresaria confiesa que pagó soborno de S/ 4 millones a Salatiel Marrufo

La empresaria Sada Goray Chong, gerente general de la inmobiliaria Marka Group, reconoció que le pagó un soborno de 4 millones de soles al exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo Alcántara, para beneficiarse económicamente con resoluciones de dicho despacho y de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

En declaraciones ante la coordinadora del Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder, la fiscal superior Marita Barreto, Goray manifestó que Marrufo le decía que el dinero era para el presidente Pedro Castillo, miembros de su familia y congresistas.

La plataforma periodística Epicentro TV no solo reveló las declaraciones de Sada Goray ante la fiscal superior Marita Barreto sino también publicó una entrevista al periodista René Gastelumendi, a quien le relató que Salatiel Marrufo la extorsionaba permanente, por lo que tuvo que pagarle la coima de 4 millones de soles por armadas, entre diciembre de 2021 y junio de este año

“Me extorsionaron y entregué 4 millones de soles, me dijeron que era para el presidente (Castillo)”, dijo Goray.

Salatiel Marrufo está preso por haber sido parte del llamado “Gabinete en la sombra”, un grupo de paisanos y amigos del presidente Castillo que financiaron su campaña.

Entre ellos se encuentran el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado López, quien nombró a Marrufo como su jefe de Gabinete de Asesores; el alcalde de Anguía, Nenil Medina Guerrero, también en la cárcel; el empresario Abel Cabrera Fernández, igualmente en prisión; y el prófugo Segundo Sánchez Sánchez, entre los más notorios.

“Después de todo este año de presión, temor, miedo, mis abogados me dijeron que me ponga a disposición de la fiscalía y es lo que estoy haciendo para dar mayor información”, relató Sada Goray a Epicentro TV.

“Tengo 18 años de empresaria, no he tenido problemas. La empresa Marka Group está dedicada hacer vivienda social. El Estado lo que hace es dar un bono a las familias. Nosotros empezamos desde el gobierno de Toledo (...) Estábamos terminando la gestión (Francisco Sagasti) donde sostuvimos reuniones con funcionarios de Vivienda como Elizabeth Añaños (exviceministra) cuando entró Geiner Alvarado”, dijo.

Cuando los miembros del “Gabinete en la Sombra” tomaron el control del Ministerio de Vivienda y de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Marrufo le pidió el dinero ilícito a Sada Goray para obtener resoluciones a favor de trámites de Marka Group para sus proyectos con MiVivienda y otro particular relacionado con la venta de un terreno en Chilca.

Fue precisamente la exviceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, quien reveló ante las autoridades que el exministro Geiner Alvarado y el exasesor presionaban para atender los reclamos de Marka Group y Sada Goray. Después que Añaños renunció, nuevos funcionarios accedieron a las peticiones de Goray.

Un caso particularmente llamativo fue el requerimiento de que la SBN saneara un terreno en Chilca que Sada Goray vendió por US$ 47.6 millones. Varios funcionarios se negaron a darle el visto bueno, por lo que, por intervención de el “Gabinete en la sombra”, se contrató a la abogada Flor Olivera Orellana para que diera su “opinión técnica”.

Olivera se manifestó a favor de Sada Goray, sin decir que eran socios en la empresa Inmobiliaria Nuevo Chiclayo.

En reportajes de investigación de La República se demostró documentalmente la estrecha vinculación de Sada Goray y Flor Olivera. A

Incluso algunos de los inversionistas de sus proyectos afectados por la difusión del caso, le reclamaron a Sada Goray que revelara quiénes eran sus contactos en el “Gabinete en la Sombra”.

Sada Goray narró a Epicentro TV que Salatiel Marrufo primero se le acercó solicitando asesoría para proyectos gubernamentales de vivienda con fines sociales, pero que luego empezó la extorsión.

“Todo estuvo bien hasta el día que el señor (Salatiel Marrufo) me dijo que quería 4 millones de soles. Me dijo que si le entregaba el dinero todo iba a estar bien, sino todo va a estar mal”, declaró Goray.

“Con ese dinero me iba a ayudar en todas mis cosas. Sentía miedo y temor porque también tenía que entregar 7.000 viviendas. Si el señor me ponía trabas, ¿cómo iba a entregar las viviendas? Le dije que no tenía y para salir del paso le mencioné que le iba a pagar por partes, pero se volvió peor porque me seguía pidiendo. Me dijo que la plata era para el presidente porque ellos tenían una planilla con el presidente y la familia presidencial”, añadió la empresaria inmobiliaria.

La manifestación de Sada Goray confirma que los amigos del presidente del “Gabinete en la Sombra” usaron los xargos públicos para cometer delitos.