Pedro Castillo: Benji Espinoza dice que “no se trata de dilatar nada” con devolución de moción de vacancia

El abogado del presidente Pedro Castillo, el letrado Benji Espinoza, negó que se busque dilatar el proceso de vacancia que se le inició al jefe de Estado con la devolución de la moción de orden del día admitida por el Congreso de la República.

“La realidad es que no se entregaron los elementos que se le están pidiendo. Si se entregan los elementos, no hay ningún inconveniente. Acá no se trata de dilatar nada. Acá lo que se trata es que se respete el debido proceso y evitar nulidades posteriores. De eso se trata”, dijo Espinoza tras reunirse con Castillo Terrones en Palacio de Gobierno.

Asimismo, el letrado afirmó que aún no se decide si el mandatario acudirá al Congreso este miércoles 7 de diciembre o enviará a uno de sus abogados. José Palomino Manchego podría ejercer la defensa del mandatario como en las anteriores mociones de vacancia.

“Estamos evaluando diversos escenarios con el presidente, todo desde el punto de vista jurídico y ya pronto van a conocer la decisión”, agregó Benji Espinoza.

Proyecto de suspensión presidencial

En otro punto de sus declaraciones, Benji Espinoza aseveró que el dictamen que regula el procedimiento de suspensión presidencial, por la causal de “incapacidad temporal”, es una “ley con nombre propio”.

“Es una ley con nombre propio y la Constitución dice que no se pueden dar leyes con nombre propio. Es una ‘norma Pedro Castillo Terrones’. Lo que faltó es ponerle el nombre del presidente ahí. ¿Qué cosa quieren reglamentar? Quieren reglamentar y cambiar la Constitución con una norma infra constitucional. Eso no se puede”, indicó.

La iniciativa aprobada por mayoría en la Comisión de Constitución establece que la suspensión de un mandatario en funciones es propuesta vía moción de orden del día y cuenta con un procedimiento similar al de la vacancia presidencial, a excepción de los votos.

Según la propuesta, para aparte del cargo a un presidente hasta por 36 meses se requeriría del voto a favor de la mayoría absoluta del número legal de congresistas, es decir, 66 votos.