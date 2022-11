En Ayacucho se paralizaron 113 obras por más de S/ 674 millones

De acuerdo con el último reporte de la Contraloría General de la República, en Ayacucho se paralizaron 23 obras en septiembre último en los diferentes niveles del aparato estatal como municipios, GORE y Ejecutivo, sumando un total de 113 proyectos paralizados por un monto de 674 252 168 soles, a lo que debería sumarse 200 millones por la inmovilización de la ejecución de la carretera departamental que unirá las provincias de Huanca Sancos y Lucanas, debido a la falta de transparencia en las licitaciones públicas en el Gobierno Regional de Ayacucho.

El presidente electo del GORE Ayacucho, Wilfredo Oscorima, adelantó a La República que realizará una auditoría de las obras paralizadas y los procesos que tienen cuestionamientos. Para ello, convocará a la Contraloría General para que se pueda determinar las responsabilidades.

El caso que llamó la atención a Oscorima es el de la carretera Huanca Sancos–Lucanas (de 200 millones) debido a que aún está a tiempo de evitar que se paralice. “ Es necesario que se transparenten los procesos y que no se paralicen por infringir normas básicas en los procesos de licitación” , señaló tras asegurar que al inicio de su gestión revisará los procesos en curso y, los que no tengan problemas, seguirán adelante. En tanto, los que presenten cuestionamientos, serán anulados para no perder tiempo.

Para la ejecución de la carretera Huanca–Lucanas se hizo la licitación pública n.º 010-2021-GRA, en la que resultó ganador el Consorcio Vial Lucanas. La buena pro fue otorgada después de una reunión de los integrantes del Comité de Selección, presidida por el ingeniero Juan Carlos Munaylla Quispe, subgerente de Obras del GORE.

Sin embargo, el Ing. Félix Antonio Huamán Mejía, director de Infraestructura del Gore Ayacucho y miembro del Comité de Selección, votó en contra de otorgar la buena pro a dicho consorcio debido a que acreditó su experiencia con fotos de Wikipedia, por lo que no cumplía con los requisitos básicos exigidos en las bases, lo cual es irregular y contraviene la ley.

Pero no es la única irregularidad, en diciembre del 2021, ese comité declaró nula la primera convocatoria a causa de que un postor presentó una carta de línea de crédito emitida por una cooperativa de nivel 2 y, según el propio grupo de trabajo, tenía que ser de nivel 3.

En la segunda convocatoria, la misma comisión permitió la presentación de cartas de líneas de crédito de cooperativas de nivel 2 a pesar de que en la primera fue el motivo principal para declarar desierto el proceso de selección.

Munaylla sostuvo que la SBS le hizo llegar un documento que permitía se convaliden a las empresas nivel 2, pero el proceso es considerado irregular y ha motivado la intervención de la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE y la Contraloría General de la República.

Para evitar ese tipo de situaciones, Oscorima sostuvo que tratará de entregar las obras mediante ejecución directa, pero con el acompañamiento de la Contraloría a través del control concurrente, y anunció que tendrá como asesor al excontralor de la República Fuad Khoury para evitar los casos de corrupción.

Principales obras paralizadas