El factor Dina Boluarte en medio de la polarización Ejecutivo - Congreso

El último viernes 25, a las 3.00 p. m., la vicepresidenta Dina Boluarte se reunió con sus asesores del Ministerio de Inclusión Social (Midis) para comunicarles que no iba a continuar en el Gabinete. Días previos, Boluarte había intentado conversar con el presidente Pedro Castillo, según diversas fuentes del Ejecutivo, para “hablar sobre la gobernabilidad”. “Pero no fue posible”, indicaron.

Boluarte ha sido una de las ministras que se mantuvo en el Gabinete desde el inicio del Gobierno de Castillo. En anteriores oportunidades, en cada cambio de ministros, evaluó su continuidad. Esta vez decidió dar un paso al costado.

Se había mostrado en desacuerdo con la cuestión de confianza presentada por el entonces primer ministro Aníbal Torres para modificar la ley que regula el referéndum en reformas constitucionales, según lo evidencia un acta del Consejo de Ministros, en la que no figura su firma.

Otro desacuerdo que tuvo con el gabinete fue con interpretar que el Congreso había rechazado la cuestión de confianza de Torres, que se había gastado la primera “bala de plata” y, por ende, a la segunda denegatoria, el mandatario está habilitado para disolver el Parlamento.

“Ella sintió que su presencia ya no era necesaria”, aseguran las mismas fuentes.

Así que una hora y media después de la última reunión con sus asesores, Boluarte tuiteó su decisión de no continuar en el gabinete. En su mensaje, aprovechó la ocasión para cuestionar el enfrentamiento en el que están sumidos el Ejecutivo y el Congreso.

“El día de hoy he tomado la decisión de no continuar en el próximo Gabinete Ministerial. Después de una profunda reflexión no tengo duda que la polarización actual perjudica a todos”, escribió.

Otras fuentes comentan que la relación de Boluarte con la entrante primera ministra Betssy Chávez no es buena. El 7 de abril, durante un Consejo de Ministros descentralizado, cuando Chávez era ministra de Trabajo, saludó de manera efusiva a su antecesor, Aníbal Torres, pero ignoró a la vicepresidenta.

Mientras Boluarte tiene una postura singular en el Ejecutivo, en el Congreso, la oposición evalúa cambiar sus planes en torno a su inhabilitación.

El caso Club Apurímac

Para este lunes estaba programado que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales discuta y vote el informe final de la denuncia constitucional que pesa contra ella por el caso Club Apurímac.

Sin embargo, debido a que el Pleno debatió la ley de presupuesto, la Subcomisión no sesionó. La República le preguntó a la presidenta de esta comisión, Lady Camones, cuándo se debatirá dicho expediente y respondió que todavía está en evaluación fijar una fecha para la deliberación.

El ponente en esta denuncia es el congresista de Cambio Democrático, Edgar Reymundo. Fuentes del Parlamento adelantaron que su informe recomienda no acusar a la vicepresidenta. Este diario se comunicó con Reymundo para confirmar esa versión, pero al cierre de esta nota no respondió.

Este caso está contra el reloj. La legislatura vence en diciembre. Salvo que la Mesa Directiva la amplíe, la acusación constitucional contra la exministra será vista el próximo año.

Mientras eso, la oposición avanza con su plan para vacar o suspender al presidente. El congresista Edward Málaga dijo a Epicentro TV que esta semana presentará su moción para destituir al mandatario. En tanto, sus colegas Esdras Medina y Roselli Amuruz juntan firmas para la moción de suspensión.

En caso Castillo sea destituido, las mismas fuentes, abordadas sobre una eventual asunción de Boluarte, respondieron que “ella cumplirá lo que diga la Constitución”.