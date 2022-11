Betssy Chávez confirma que el Gobierno considera que se rechazó la primera cuestión de confianza

La presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, confirmó que el Gobierno de Pedro Castillo considera que el Congreso rechazó la cuestión de confianza planteada por el exprimer ministro Aníbal Torres.

“(¿Se entendió desde el Ejecutivo que ya ocurrió la primera negación a la cuestión de confianza?) Correcto. Nosotros hicimos un acta que indica que la resolución suprema por la que se acepta la renuncia del doctor Aníbal Torres Vásquez, en su calidad de premier, es en mérito a la carta de renuncia. La carta de renuncia (se aceptó) en mérito al acta de Consejo de Ministros, donde indicamos por qué fundamentos jurídicos constitucionales esto constituye un rechazo de la confianza”, dijo a TV Perú.

La primera ministra aseveró que la cuestión de confianza “tiene que ser regulada y restituida” a antes de la promulgación de la Ley 31355, ley que interpreta dicha figura constitucional.

“Si decir esto va a implicar que no me den la confianza, yo no puedo obligar a los parlamentarios a que me den la confianza, pero sí puedo ser sincera y honesta con la ciudadanía con lo que nosotros consideramos justo y necesario. Al margen de nosotros como actores políticos, qué le estamos dejando a los que vienen después de nosotros”, agregó.