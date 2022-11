Pedro Castillo viajará a Juliaca este viernes para atender proyecto de agua y desagüe

El presidente Pedro Castillo se reunió con autoridades y dirigentes sociales de Juliaca (Puno) a quienes les garantizó la continuidad del proyecto de agua y desagüe para esta ciudad e informó que este viernes viajará a esta ciudad.

Fue luego de escuchar el pedido de las autoridades de la provincia de San Román para que se retome el cronograma de este proyecto, aun sin atender.

“Señor ministro (de Vivienda, Construcción y Saneamiento, César Paniagua) el día viernes en la misma ciudad debemos darle una salida inmediata a este tema. Habrá que encaminar otros proyectos en la región de Puno y de allí nos daremos un salto al distrito de desaguadero porque hay temas bilaterales que ver”, dijo Castillo.

En otro momento, destacó los problemas burocráticos que no dejan avanzar diferentes proyectos en varias partes del país, al tiempo de afirmar que su gestión busca acabar con ellos.

“Los temas burocráticos, esos sistemas engorrosos es los que más nos incomoda, no solo pasa con Juliaca, con todo tipo de proyectos a nivel nacional, es la forma de administración que queremos acabar”, refirió.

Castillo pidió a los dirigentes apostar por el diálogo y reiteró que viajará a Juliaca este viernes.

“¿De qué manera solucionamos los problemas?, no hay otra forma sino nos sentamos a dialogar las partes, el viernes vamos a Juliaca y solucionamos este problema. No podemos dar más tregua a estas cosas. Juliaca no solo se merece un proyecto de agua y desagüe, hay muchísimas necesidades, muchas carencias que tiene este pueblo y todo el tiempo no podemos estar marchando”, dijo.

En el encuentro, el ministro César Paniagua precisó que la adjudicación del proyecto, a cargo de un organismo internacional, se aplazó hasta marzo del próximo año, pero que se pedirá que se retome para una fecha anterior.

Asistieron el alcalde de la provincia de San Román, David Sucacahua Yucra; el alcalde del distrito de San Miguel, Eugenio Yupa, y representantes de diversos comités ciudadanos vinculadas a este proyecto, que tiene una inversión es de 1,100 millones de soles.

Inspección

Más tardes, Castillo inspeccionó la Torre Trecca de Essalud (Jesús María) y exhortó a acelerar los trabajos para iniciar este proyecto paralizado. El jefe de Estado realizó un recorrido de inspección junto al presidente de EsSalud, Arturo Orellana, e ingenieros de obra.

La Torre Trecca contará con 100 consultorios externos, 20 tópicos de urgencia, 17 puestos de riesgo quirúrgico, 31 de lectura de imágenes, y 40 salas de procedimientos especiales.

Orellana informó que se garantizará 900,000 consultas externas, 634,000 lecturas de imágenes, 350,000 urgencias y 81,000 riesgos quirúrgicos al año.

Asimismo, el jefe de EsSalud detalló que el predio cuenta con licencia de construcción y estudio de impacto ambiental aprobados; además del expediente técnico en revisión y por aprobarse a inicios del próximo año. Se prevé que los trabajos empiecen en el 2023 y se finalicen en menos de dos años.

La ejecución de la obra se llevará a cabo a través de una asociación público – privada con una inversión total aproximada de 102 millones de dólares.