Torres dijo que no tiene responsabilidad política ni penal sobre muertes en paro de transportistas

A través de una videoconferencia, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, manifestó —ante la comisión que investiga las responsabilidades políticas, penales y administrativas sobre las muertes ocurridas en el paro de transportistas en marzo del 2022— que atendieron las peticiones de este gremio y también enviaron oportunamente proyectos de ley al Congreso, pero no fueron evaluados.

“Espero que no me atribuyan responsabilidades por omisión”, anotó. Para el efecto, se apoyó en notas periodísticas que dieron a conocer las reuniones y acuerdos que tuvieron con los dirigentes gremiales.

Mencionó el trabajo que hizo el Viceministerio de Gobernanza Territorial y la oficina de Gestión Social y Diálogo de la PCM mediante reuniones multisectoriales para identificar y analizar la conflictividad.

“Se evidencia que 25 marzo, antes del paro de transportistas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio del Interior firmaron un acta para priorizar la seguridad en el puerto del Callao, hubo creación de WhatsApp entre los transportistas y la Policía. En consecuencia, es falso que no se realizaron acciones para atender las demandas y, por tanto, no hay responsabilidad política ni penal por rehusamiento o demora”, sostuvo Torres.

Agregó que asumió sus funciones en la PCM el 8 febrero del 2022, de manera que no es responsable por situaciones anteriores a esta fecha.

A su turno, el exministro del Interior Alfonso Chávarry declaró que la dirección que se ocupa de la prevención de conflictos recomendó al Viceministerio de Gobernanza Territorial convocar a reunión de viceministros para formalizar a los gremios de transporte de carga pesada y multimodal. A esto, añadió que se convocó a las prefecturas regionales para el seguimiento de estas agrupaciones y advertir posibles protestas el 28 marzo y 4 de abril.

Alegó que no existen elementos objetivos para que se le pase a situación de investigado. Indicó que no tiene responsabilidad política porque el Ministerio del Interior no es el encargado de negociar. “Tampoco se ha individualizado a los responsables que ocasionaron las muertes y heridos”, mencionó Alfonso Chávarry.

Por su parte, el exministro de Economía y Finanzas Pedro Francke aceptó que autorizó al viceministro de Economía a firmar el convenio con los transportistas. Explicó que el rol del MEF no es monitorear el pliego de reclamos, sino ver medidas presupuestales que requieran respaldo, como la inclusión del diesel en el fondo de estabilización del combustible.

En tanto, el viceministro de Economía, Alex Contreras, refirió que la participación de su sector fue una acción coordinada con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La expresidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez se excusó de asistir y solicitó comparecer en fecha posterior. Lo mismo hizo la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, aunque pidió que se proceda a debatir la nulidad de su condición de investigada.