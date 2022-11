Betssy Chávez a Patricia Benavides: “Considero que eres una golpista, más bien investiga a tu hermana”

La ministra de Cultura, Betssy Chávez Chino, se pronunció fuerte y hasta de manera sarcástica con relación a la investigación preliminar que el Ministerio Público ha abierto en su contra por presuntamente favorecer a personas cercanas a su entorno con designaciones en cargos públicos. A través de su cuenta de redes sociales, denominó “Blanca Nélida Colán 2.0″ a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para luego intentar enmendarle la plana con relación a los tipos penales por los que está bajo sospecha.

Chávez Chino, desde la ciudad de Tacna, indicó que utiliza TikTok para dirigirse a los ciudadanos con relación al escándalo que la envuelve. “Entiendo que el día de hoy estarán allanando mi despacho, mi domicilio aquí en Tacna y también el de Lima, donde soy arrendataria”, aseguró. No obstante, hasta el momento, las autoridades no realizaron ningún procedimiento de ese tipo.

En otro momento, la ministra le pidió hacer una correcta investigación a Patricia Benavides, a quien comparó, una vez más, con Blanca Nélida Colán, extitular del Ministerio Público durante la dictadura fujimorista, para luego proceder a cuestionarla sobre los presuntos delitos que se le imputan.

“Señora Blanca Nélida Colán 2.0, tiene que esforzarse un poquito más porque abrir una investigación precoz, en menos de 12 horas, sobre tipos penales que no configuran. La negociación incompatible requiere que yo haya estado interesada en algún concurso, licitación o algo similar, pero no es el caso. Sobre tráfico de influencias, el tipo penal exige que yo haya interferido en un proceso administrativo judicial que tampoco es el caso”, aseveró en tono de burla. Luego advirtió que para que una investigación preliminar no se caiga “tiene que al menos pensar”.

Además, también reiteró su acusación de golpista contra Benavides. “Sé que me tienes bronca porque te dije que eres una golpista, es que eres una golpista, pues, porque quieres desconocer el artículo 117 de la Constitución. Ahora con todos tus ventrílocuos y tu aparato del Ministerio Público crees que puedes venir a amedrentarme. Te equivocas. No me vas a amedrentar. Al contrario, voy a seguir denunciándote porque considero que eres una golpista y, por favor, más bien investiga a tu hermana y a toda tu familia que están bien metidos en el tema del narcotráfico”, concluyó.

Investigación contra Betssy Chávez

La Fiscalía investiga a Betssy Chávez por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado, a raíz del supuesto beneficio a allegados de la también congresista de Perú Democrático.

Iniciaron las diligencias preliminares a fin de esclarecer si Abel Sotelo, con quien se vincula sentimentalmente a Chávez Chino, obtuvo trabajos en el Estado gracias a la condición de alta funcionaria de la ministra, tal como lo denunció “Cuarto poder”.

El domingo 13 de noviembre, un informe del dominical sostuvo que se trata de una familia cercana a Chávez. Antonio Sotelo y Marco Antonio Sotelo, padre y hermano de Abel Sotelo Villa, habrían obtenido puestos en el Ministerio de Vivienda y el Congreso, señaló el reportaje.