Kelly Portalatino defiende a Vladimir Cerrón: No ha obstaculizado el proceso de investigación

La ministra de Salud, Kelly Portalatino, defendió al líder perulibrista Vladimir Cerrón debido a que este lunes 14 de noviembre se realizó la audiencia de prisión preventiva por 36 meses en su contra.

“Yo ya he manifestado que, como ciudadana, Kelly Portalatino respaldo y me solidarizo con el doctor Vladimir Cerrón, y por lo tanto esperamos que sea la justicia correcta, eficiente, que tome las medidas”, declaró ante la prensa.

En esa línea, aseguró que el también ex gobernador regional de Junín ha brindado toda la información que las autoridades competentes le han solicitado, por lo que no ha incurrido en faltas ante la justicia y no debería evaluarse un pedido de prisión preventiva.

“En ningún momento el doctor ha obstaculizado el proceso de investigación, todo lo contrario, ha dado toda la información que sea necesaria” , añadió.

Como se sabe, este lunes 14, el juez John Pillaca, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, evaluó desde las 3.00 p. m. el requerimiento de prisión preventiva contra el secretario general de Perú Libre por ser el presunto líder de una organización criminal que habría ingresado dinero ilícito en el partido que lidera.

La audiencia se extendió hasta las 4.30 p. m., aproximadamente, para luego ser suspendida hasta el miércoles 16. Asimismo, se especificó que el viernes 18 podrá participar la defensa del acusado.

Formalización de la investigación

El pasado jueves 10, el fiscal provincial Richard Rojas, de la Primera Fiscalía Supranacional Corporativa en Lavado de Activos, anunció al juzgado en cuestión la formalización de la investigación preparatoria contra Vladimir Cerrón Rojas. Esta se investiga los presuntos delitos de lavado de activos agravado y organización criminal.