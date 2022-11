Pedro Castillo y Aníbal Torres sostuvieron reunión con la Conferencia Episcopal Peruana

El presidente Pedro Castillo y el primer ministro, Aníbal Torres, sostuvieron este jueves 10 de noviembre una reunión con la directiva de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) en su local en el distrito de Jesús María.

A su ingreso al recinto, fueron recibidos por el presidente de la CEP, Monseñor Miguel Cabrejos. La reunión duró una hora y media y tuvo la expectativa de todos los medios de comunicación. Ambas autoridades se retiraron sin dar declaraciones a los medios de comunicación y nadie de esta institución se manifestó.

Sin embargo, el presidente Pedro Castillo utilizó sus redes sociales para afirmar que el encuentro con monseñor Miguel Cabrejos tuvo como propósito “mantener un diálogo abierto y sincero, donde primaron los valores democráticos, que son los pilares para fortalecer la gobernabilidad y demostrar que, con unidad y respeto, podemos salir adelante”.

El presidente Pedro Castillo se pronunció a través de sus redes sociales sobre la reunión que sostuvo con la Conferencia Episcocal. Foto: captura Twitter.

Emitirán comunicado

Se sabe que en breve la CEP emitirá un comunicado respecto a los temas tratados, aunque se presume que se tocaron temas de coyuntura política, a unos días del arribo de la comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) al país.

También participaron los ministros de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez; de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas; y de Relaciones Exteriores, César Landa.

Cabe recordar que el cardenal Pedro Barreto sostuvo en octubre que la salida a la crisis política de nuestro país pasa porque el presidente Pedro Castillo dimita del cargo y el Congreso apruebe el adelanto de elecciones generales. De esta manera, aseguró, podrá haber una transición democrática que permita volver a empezar.

“Podemos afirmar que hubo exageraciones de ciertos grupos, es cierto, pero lo que es evidente son los hechos de corrupción. De esto, el favor que puede hacerle al país (el presidente) es precisamente hacerse a un costado, que implica una renuncia por su propia decisión”, enfatizó el también arzobispo de Huancayo en diálogo con La República.

Asimismo, hubo de parte del premier Aníbal Torres insultos contra Barreto, a quien lo calificó de “Miserable”.

“Ahí tenemos un cura [...] el cura Valverde, perdón me equivoqué, el cura que es autoridad en Huancayo, que en este momento me olvidé su nombre, tan miserable puede ser esta persona. Yo he conversado con él en días anteriores y él cree que uno es tonto, que no se da cuenta. Claro, lo que está es a favor de ese grupo de poder en el Perú, jamás se pronuncia a favor de las grandes mayorías, no menciona lo que estamos haciendo”, comentó el premier en alusión a Pedro Barreto.