Pedro Castillo sobre “La toma de Lima”: “El pueblo ha salido a defender su voto, que mucho tiempo fue ignorado”

El presidente Pedro Castillo saludó la convocatoria de la movilización denominada “La toma de Lima”, marcha a favor su Gobierno y en contra de la tercera moción de vacancia. En la manifestación también se captó a ciudadanos y ciudadanas que exigían el cierre del Congreso de la República.

Al finalizar una reunión con las autoridades electas de Pasco, Castillo Terrones aseguró que la movilización de este jueves fue “natural” y “genuina” en comparación con otras manifestaciones.

“Quisiera saludar a la región de Pasco y al país porque hoy ha dado una respuesta natural, una respuesta genuina, sin cogerle del cuello para que salga a la calle, sin presionarla y sin darle nada. El pueblo que se ha manifestado ahora en todo el país ha salido a defender su propio derecho, ha salido a defender su voto, que muchas veces y por mucho tiempo fue ignorado”, dijo el jefe de Estado.

Castillo Terrones indicó que “el pueblo es inteligente y sabio” debido a que hubo una considerable convocatoria de personas para “La toma de Lima“ a pesar de “tanta campaña para demoler este Gobierno”

“Este pueblo sabe que existen quienes dicen la verdad y quienes mienten al pueblo. Porque, a pesar de esta inmensa campaña en todo este tiempo, ya se hubiese metido en la cabeza a través de sus programas de televisión y tantas cosas, ya lo hubieran convencido al pueblo y no hubiesen tenido la respuesta que hoy han tenido”, agregó.

Pedro Castillo critica al Congreso

En otro punto de su intervención, el presidente Pedro Castillo cuestionó al Congreso debido a que no tramita las iniciativas del Gobierno remitidas al Legislativo.

“Cada vez que presentamos, se olvidan. Imagínense, 64 proyectos de ley presentados en este momento del Ejecutivo al Parlamento. Y la norma dice que los proyectos de ley del Ejecutivo tienen prioridad, pero no las ponen a debatir. (…) No están mirando al país, no miran las necesidades. Están acostumbrados a mirar otra cosa”, apuntó.