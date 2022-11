Congreso contra la pared por cuestión de confianza planteada por Aníbal Torres

Adversidad. El primer ministro, Aníbal Torres, planteó una cuestión de confianza al Congreso con el fin de insistir en que se vea el proyecto de ley del Ejecutivo que propone derogar la Ley n° 31355, norma que limita la misma cuestión de confianza .

La iniciativa fue presentada el 8 de abril de este año y hasta la fecha “no cuenta con dictamen de la comisión competente”. Torres presiona al Parlamento con el artículo 5 de la Constitución que señala que los proyectos legislativos del Gobierno “tienen carácter prioritario” .

“ Exigimos que sea exonerado del trámite en comisiones , siendo práctica parlamentaria cuando la situación lo amerita, como es el presente caso”, dice el documento enviado a José Williams, titular de la Mesa Directiva.

La Ley n.º 31355, está regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución. Esta dispone que el primer ministro, o un ministro, puede hacer cuestión de confianza solo en materias relacionadas con la política general del Gobierno .

Esta ley, que fue ratificada por el Tribunal Constitucional al declarar infundada una acción de amparo del Ejecutivo, no procede con medidas relativas a la aprobación o de reformas constitucionales, “ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso o de otros organismos autónomos”.

El Poder Ejecutivo argumenta que la cuestión de confianza tiene como objetivo “garantizar la estabilidad del Gobierno, en tanto es uno de los mecanismos clásicos para evitar el obstruccionismo”. Es decir, un contrapeso al mecanismo de la censura ministerial asignado al Legislativo , por lo que “debe ser entendida a partir del principio de balance entre poderes”.

Para Omar Cairo, esta cuestión de confianza de Aníbal Torres sí procedería debido a que lo que se busca es derogar la Ley 31355 y no contra proyectos de reforma constitucional, como se prohíbe actualmente .

“Esa no es una ley de reforma constitucional, es una ley de desarrollo constitucional. Entonces, el premier sí puede plantear cuestión de confianza porque lo hace para proponer que se discuta una reforma”, explicó el constitucionalista a esta redacción.

Ana María Vidal concuerda que sí es factible que el Congreso admita votar en el Pleno la cuestión de confianza de Torres. No obstante, menciona que el argumento de la demora —de siete meses— no sería válido, ya que se necesitan opiniones técnicas de las diversas entidades . “Sí, es posible, pero no es por ninguna cuestión sustancial. Parece que se están agarrando de las formalidades para buscar el enfrentamiento”, dijo la abogada a La República.

Ejecutivo ponen en jaque al Congreso con cuestión de confianza

Aníbal Torres no descartó un posible cierre del Congreso en el marco de la investigaciones contra Pedro Castillo en la conferencia del martes 12 de octubre. Foto: Presidencia

Aníbal Torres anunció que irá al Pleno para sustentar la cuestión de confianza . En el documento, se pide que se apruebe este mecanismo y discutir la ley de reforma constitucional (Ley 31355).

Si se rechaza la cuestión de confianza, generaría el cambio total de gabinete . Por tanto, Aníbal Torres y sus ministros estarían en la obligación de renunciar a sus cargos. No obstante, el Ejecutivo puede volver a plantear la cuestión de confianza e insistir a los legisladores con la derogación de la Ley 31355 .

“Cuando dos gabinetes pierden el cargo por decisión parlamentaria, el Gobierno puede disolver, pero en este caso será uno ”, explica Cairo.

Por su parte, Vidal menciona que con estas acciones ambos poderes del Estado estarían buscando “salidas de enfrentamiento”. “Ni siquiera es una cuestión de confianza por una política pública sustancial”, refiere la constitucionalista.

La comisión de Constitución sigue en manos del fujimorismo. Ahora con Hernando Guerra García y antes con Patricia Juárez, quien planteo en qué escenarios no se puede presentar una cuestión de confianza limitando al Ejecutivo. Depende del Pleno el ver si se aprueba o no.