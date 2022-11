Premier Torres aseguró que hay congresistas amenazados para firmar nueva moción de vacancia

El premier Aníbal Torres sostuvo que hay congresistas que son amenazados para firmar la nueva moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo y exhortó a sus detractores en el Congreso a no hacerlo porque no es democrático sino un abuso. Comentó que un sector del Parlamento está “dando pena” con un nuevo pedido de vacancia contra el mandatario.

“Ahí están, dando pena, recolectando firmas, obligando a algunos de sus correligionarios por la fuerza para que suscriban ese documento, y eso es atacar la dignidad de la persona, la libertad de la persona, eso no se debe hacer porque en democracia las decisiones se toman no solamente por unanimidad sino por mayoría como lo hacemos en el Consejo de Ministros. No podemos tolerar el atropello, no nos podemos quedar tranquilos frente a esos hechos. ¡Paren con las amenazas a sus propios correligionarios, paren eso, paren el abuso!”, dijo Torres desde Piura.

En otro momento, agregó que el gobierno enfrenta un golpe de Estado, mediante el mecanismo de la vacancia y que no lo van a permitir.

“Hay que afrontar todo el trabajo que viene haciendo un sector de la oposición para dar un golpe de Estado, mediante la vacancia presidencial, mediante la suspensión de la presidencia, mediante la denuncia o mediante la acusación constitucional. No lo vamos a permitir porque el pueblo ya no se deja engañar, no pudieron con el fraude en las elecciones, que no lo hubo, no pudieron con la vacancia y ahora tramitan una tercera”, aseveró.

Asimismo, volvió a arremeter contra la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al indicar que retiró a la fiscal Bersabeth Revilla, quien investigaba a su hermana por los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal.

“Ahora se utiliza al Ministerio Público. No se justifica que la señora fiscal de la Nación haya sacado a la fiscal que investigaba a su hermana por, presuntamente, haber puesto en libertad a narcotraficantes a cambio de coimas; y la corrupción nos ataca. De allí ha salido declaraciones de colaboradores eficaces”, manifestó.

También volvió a atacar a los medios de comunicación que viene publicando una serie de denuncias periodísticas contra este gobierno y que lo involucran en serios actos de corrupción. Comentó que la prensa crea “una realidad aparente”.

“Actuemos sobre la base de la verdad, no de la mentira, no de esa realidad aparente creada por los medios”, afirmó el primer ministro.

Torres aseveró que el gobierno no está en guerra con el Legislativo y que, por el contrario, desea hacer un trabajo en conjunto y en base a propuestas que satisfagan a la población.

“Nosotros no estamos en guerra con nadie, a ese sector del Congreso que ha dicho que está en guerra con nosotros le decimos: nosotros no estamos en guerra con ustedes, queremos ponernos de acuerdo con ustedes, queremos escuchar sus propuestas para satisfacer conjuntamente las necesidades de nuestro país”, aseveró.

Finalmente, apostó por una reforma del sistema de justicia, la misma que-según dijo- está en manos del Congreso de la República.

“Necesitamos una profunda reforma en el Poder Judicial, comprendiendo a la Junta Nacional de Justicia, al Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, y eso lo puede hacer solo el Congreso. Ojalá que en algún momento tomemos la decisión de hacer esa gran reforma”, dijo.