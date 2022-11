Aníbal Torres denuncia que oposición obliga a congresistas a firmar moción de vacancia

El primer ministro, Aníbal Torres, denunció que la oposición del Congreso tiene una estrategia para conseguir más firmas en la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, ya que aseguró que se obliga a los parlamentarios a estampar su rúbrica en el documento.

Durante un discurso en el distrito de Las Lomas (Piura), Torres señaló que la oposición ha intentado deshacerse de Castillo Terrones desde el inicio de su Gobierno al impulsar la narrativa de un supuesto fraude electoral. Al no poder corroborar la veracidad de dicha acusación, sostuvo el premier, ahora buscan destituirlo por medio de diferentes métodos, como la vacancia, suspensión, denuncia constitucional o renuncia del mismo mandatario.

“No lo vamos a permitir porque el pueblo ya no se deja engañar. No pudieron con el fraude en las elecciones, que no lo hubo, no pudieron con la vacancia, ahora tramitan una tercera moción y ahí están dando pena: recolectando firmas, obligando a algunos de sus correligionarios por la fuerza para que suscriban ese documento. Eso es atacar a la dignidad y la libertad de la persona”, dijo en Piura, a donde acudió para inaugurar un Módulo de Atención al Ciudadano (MAC).

En ese sentido, exhortó a la oposición a dejar de lado las presiones a los legisladores que no desean apoyar la iniciativa presentada por el parlamentario no agrupado Edward Málaga, ya que corresponde a un “abuso”.

“No podemos tolerar el atropello. No nos podemos quedar tranquilos frente a esos hechos. Paren con las amenazas a sus propios correligionarios. Paren el abuso. En el Perú ahora todos tenemos derechos fundamentales (…), pero no podemos atropellar a las personas simplemente porque no quieren suscribir un documento sobre la vacancia presidencial”, añadió.

Sobre abucheos en hospital Edgardo Rebagliati

El último jueves, el presidente Pedro Castillo tuvo una accidentada visita al hospital Edgardo Rebagliati en Jesús María, ya que fue abucheado por un grupo de personas. El titular del Consejo de Ministros se pronunció también sobre dicho episodio.

“Todos hay que unirnos y no gritar por gritar, no gritar enfurecidamente porque la cólera me domina. No. Hay que tratarnos decentemente, como lo está haciendo la mayoría de la población aquí, salvo alguno que grita desconcertadamente”, aseguró.