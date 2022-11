Jefe de asesores de la DINI niega que se pague 40.000 soles a Vladimir Cerrón

Existe una molestia por la versión de que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) paga al fundador del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, expresó Gustavo Bobbio, jefe del gabinete de asesores de esa entidad.

”Por mí pasan todas las cuentas y yo soy el encargado de revisarlas. Lo digo y lo aseguro delante de todos: no le pagamos 40.000 solos ni 30.000 soles. No le pagamos a Vladimir Cerrón, él no trabaja con nosotros”, aseguró en radio Exitosa.

Bobbio afirmó, además, que la última vez que vio a Cerrón fue cuando terminó la primera vuelta de las elecciones generales 2021.

“Un amigo me llevó a hablar con el presidente Pedro Castillo y con Cerrón. Habíamos hablado previamente porque en esa época estaba en actividad política”, apuntó.

El funcionario de la DINI negó también otros pagos. “No le pagamos a Vladimir Cerrón ni a Richard Rojas. No hay una planilla secreta. ¡No la hay! He pasado toda mi vida peleando contra la corrupción, no voy a llegar los 70 años para permitir esto”, indicó.

En otro momento, Bobbio justificó que haya una oficina de la DINI en Palacio de Gobierno.

“Es un asco que los anteriores jefes de la DINI no hayan instalado esa oficina. Si yo, presidente, quiero saber como está el conflicto en Parinacochas, ¿qué hago? Voy a la oficina de información, prendo la pantalla y los especialistas me dicen”, anotó.

En tanto José Cueto, presidente de la comisión de Inteligencia del Congreso, anunció que ese grupo citará a José Fernández La Torre, jefe de la DINI.