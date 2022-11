DINI niega pago de S/ 40.000 a Vladimir Cerrón tras versión de colaborador eficaz

Descarte. La Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) rechazó que haya hecho un pago de S/ 40.000 a Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre investigado por corrupción, terrorismo, lavado de activos, tal como informó un colaborador eficaz al Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder.

Por medio de un comunicado a la opinión pública, la DINI calificó de “falsa” la información recogida en el testimonio de un colaborador eficaz quien mencionó que Cerrón Rojas tiene denominado el código ‘Montaña’ como agente especial de la DINI. Además, la institución descartó que esta misma modalidad se haya empleado con Richard Rojas, exjefe de campaña del presidente Pedro Castillo.

“Es falsa la información vertida por un presunto colaborador eficaz respecto a que la Dirección Nacional de Inteligencia habría realizado pagos ascendientes a la suma de S/. 40.000 soles bajo la condición de ‘agente’ al señor Vladimir Cerrón o al señor Richard Rojas. Asimismo, bajo ningún concepto han recibido pago alguno”, se lee en el pronunciamiento emitido este miércoles 2 de noviembre.

La información fue difundida en el programa “Contracorriente” de Willax TV, donde se recogía un supuesto testimonio dado al equipo especial de la Fiscalía.

“Sé que Bruno Pacheco conoce que en la Dini le pagan con el código ‘Montaña’ a Vladimir Cerrón como si fuera agente de la DINI, por la suma de 40.000 soles que se reparten en su defensa legal y en sus gastos personales”, señalaba el colaborador.

No obstante, la DINI negó que dicho testimonio sea cierto y señalando que la institución “vela por los intereses de la nación y la sociedad, teniendo como función proporcionar inteligencia estratégica al presidente y al Consejo de Ministros para la toma de decisiones a fin de salvaguardar los intereses del Estado”.

Jefe de asesores de la DINI negó pago a Vladimir Cerrón

Vladimir Cerrón. Fotos: Carlos Félix / La República.

Gustavo Bobbio, jefe del gabinete de asesores de la DINI, aseguró que no existe “una planilla secreta” en relación a los supuestos pagos que habría recibido Vladimir Cerrón, secretario y fundador de Perú Libre.

“Por mí pasan todas las cuentas y yo soy el encargado de revisarlas. Lo digo y lo aseguro delante de todos: no le pagamos 40.000 solos ni 30.000 soles. No le pagamos a Vladimir Cerrón, él no trabaja con nosotros”, manifestó en radio Exitosa.

En ese sentido, mencionó que la última vez que vio a Cerrón Rojas fue cuando terminó la primera vuelta de las elecciones generales 2021. “No le pagamos a Vladimir Cerrón ni a Richard Rojas. No hay una planilla secreta”, añadió.