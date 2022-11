Rosa Pérez, dirigente del Partido Magisterial: Atacan a una agrupación que busca organizar al pueblo

El exsubprefecto Juan Carlos Jaquegua y otros ex integrantes del partido magisterial la acusan de pedir dinero para poner en el cargo de subprefectos.

Rechazo tal versión, en todo caso me reservo el derecho de iniciar los procesos judiciales. Antes (Jaquegua ) ya hablo mal de mí, dijo que tenía injerencia en la prefectura, lo cual no es cierto. Se le envió en su momento una carta notarial, parece que no entendió y sigue atacándome, por ello le iniciaré un proceso por difamación… Segundo dice que es parte del partido magisterial y es mentira… No sé porque se juegan con la dignidad de una persona... A partir de la llamada de un individuo con malas intenciones, el cual dejó entrever que yo hacía cobros, cuando no es verdad. Lo conmino a que me demuestre ello.

¿Ese es el personaje que la grabó el audio donde supuestamente cobra cupos?

Es un señor traficante de terrenos, acostumbrado a esas cosas, a ese tipo de tratos y acciones bajas. Están atacando a una agrupación, que busca organizar al pueblo, que surgió por la coyuntura... Lo único que se observa de parte de Jaquegua es difamar la gestión del prefecto regional Yeremy Torres y mi gestión como cabeza de una organización política, porque no ha conseguido sus apetitos personales. El señor quiso ser prefecto regional, pero no tuvo la confianza del presidente (Pedro Castillo), luego pidió que se le ponga como subprefecto provincial. Se hizo ello, pero cuando vio que su sueldo solo iba a ser de 2800, se fue a trabaja con el congresista Alex Paredes. Es su secretario y cobra 6500 soles. Renuncio a la subprefectura provincial para ganar más. Y esa es su identidad, lejos de decir gracias, lo que hace es lanzar piedras.

Estas denuncias, que para usted son falsas, al final dinamitan al gobierno de Castillo y a la agrupación, los fragmenta...

No existe fragmentación...

Pero hubo renuncias...

No las hay, permítame, nosotros estamos más unidos frente a este grupo de oportunistas. Los señores que salieron en conferencia, ninguno es parte del partido. Les pido a ellos que demuestren un documento que diga que han sido parte del partido. Tampoco fueron parte del Comité Ejecutivo Regional. Los voy a denunciar por falsedad genérica. Que demuestren un documento que diga ello. Alliíestán todos los libros donde no figuran como parte del partido. Ellos tienen otras inclinaciones, si ve las raíces del congresista Paredes, se dará cuenta a donde van estas personas...

Pero, el congresista Paredes no es parte del partido magisterial...

No fue ni será, porque tiene otras ambiciones políticas. Tampoco fue electo por el magisterio, nunca lo representó. Fue propuesto por la señora Silvia Salas, quien estuvo en esta conferencia, ella lo propuso, manipuló a un grupo de maestros.

Ninguno es parte del partido...

Nunca han sido parte, reitero que deben demostrar, vinieron a ofrecer su apoyo cuando se inicio la agrupación, intentamos conversar con ellos para acercarlos, pero desde el inicio hicieron entrever cuales eran sus intenciones: colocar a sus familiares, allegados, con que intenciones no lo se. Y lo peor es que propusieron personajes con procesos judiciales en marcha. Me remito a las pruebas. Por ejemplo, la señora (Silvia Salas) propuso a su hermano, y no fue designado en Pocsi porque tiene denuncias penales en su contra.

Pero al final están fragmentados denunciándose de un lado para otro, ello afecta al gobierno...

Ninguna persona puede ser parte de algo si no lo es. Ahora es su palabra contra la nuestra.

Pero salen diciendo que son...

No lo son, y lo pruebo con documentos,

Como se designa a subprefectos, ustedes proponen como partido. Jaquegua dice que usted saca y pone a las autoridades, por eso la consulta, como se hace la recomendación.

Como agrupación proponemos, hacemos un trabajo de encontrar dirigentes sociales, que hayan hecho trabajo eficiente para solucionar problemas de la población. En base a ello los proponemos. Con esas condiciones, el partido convoca. Otros también lo hacen, pero al final el Ministerio del Interior filtra y el presidente luego es el que designa.