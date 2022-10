Lilia Paredes: “Yenifer Paredes no ha hecho nada; ella siempre se ha preocupado por los más necesitados”

La primera dama, Lilia Paredes, salió en defensa de su hermana e hija putativa Yenifer Paredes, quien el último miércoles abandonó las instalaciones del Penal de Mujeres de Chorrillos luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones revocara la orden de prisión preventiva por 30 meses en su contra.

“(¿Está contenta con la presencia de su hermana en libertad?) Es mi hija y siempre voy a estar contenta. Sabemos que ella no ha hecho nada; ella siempre se ha preocupado por los más necesitados y es lo que hacemos nosotros cada día, sino que la gente está mal informada”, dijo Paredes Navarro durante el evento “Inclusión a la Moda2″ en el Parque de la Exposición.

Al igual que su cónyuge, el presidente Pedro Castillo, la primera dama también acusó a los medios de comunicación de “informar mal”.

“La prensa informa mal, nosotros no hemos venido a hacer nada. Hemos venido a hacer un trabajo limpio, honesto. Nosotros no somos delincuentes como nos califica mucha gente. Esa es la pena y la tristeza que me da que hable así la gente. Mi hija solo se dedicó a hacer su trabajo para la gente que más nos necesita. Eso quiero decir, nada más (sic)”, agregó.

Caso

La Fiscalía inició una investigación contra Yenifer Paredes luego de que Cuarto Poder difundiera un video en el que se aprecia a la cuñada del presidente Pedro Castillo ofreciendo obras en el distrito de San Miguel, región Cajamarca. Paredes portaba un chaleco de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C., del empresario Hugo Espino.

Espino Lucana registra visitas en Palacio de Gobierno junto a la primera dama antes y después de que un consorcio en el que participaba su empresa ganara una licitación por más de 3 millones de soles. Por ello, se le imputa a Yenifer Paredes el presunto delito de organización criminal.

Asimismo, la tesis fiscal sostiene que la cuñada del jefe de Estado habría incurrido en lavado de activos debido a que hizo depósitos en efectivo por más de S/ 90.000 entre octubre de 2021 y junio de 2022. El Equipo Especial alega que el dinero es “producto de las actividades ilícitas de la organización criminal en cuestión”.