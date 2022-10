Exministro Jorge López bajo la sospecha de enriquecimiento ilícito

En la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas que el exministro de Salud Jorge López Peña presentó este año ante la Contraloría General de la República, consignó la posesión de bienes por 125 mil 80 soles. También registró como único ingreso su sueldo de funcionario público: la suma de 28 mil soles mensuales. Estas cifras no encajan con los 412 mil soles que pagó al contado la exconviviente del médico Jorge López, Dervy Apaza Meza, por un departamento de estreno en Jesús María, según fuentes consultadas por La República.

El domingo por la noche, el programa Punto final reveló que funcionarios del Ministerio de Salud, a órdenes de Jorge López, depositaron 98 mil 400 soles en efectivo a una cuenta de Dervy Apaza. López señaló que los fondos eran lícitos y que podía demostrarlo.

También dijo que le entregó a su exconviviente un tomógrafo y sus componentes, y que luego ella vendió el equipo por US$ 70 mil al médico y empresario Luis Quito Rodríguez. Dicho dinero después Dervy Apaza lo invirtió en la compra del departamento de Jesús María.

Sin embargo, el tomógrafo, por el que Quito pagó a la exconviviente del exministro el equivalente a 273 mil soles es un monto que dobla lo que el exministro de Salud consignó en su declaración jurada: 125 mil 80 soles.

Pero hay otro dato relevante más.

El sueño del departamento propio

El 31 de marzo del 2017, Jorge López fundó en Huancayo la empresa JALP Imagen Digital EIRL, dedicada “a la lectura de tomografías, resonancias, placas de rayos X, estudios de ecografías en todos los ámbitos (doppler, obstétrica, partes blandas, abdomen)”.

López registró como capital de la empresa 80 mil soles, “en bienes no dinerarios”. Esto es, su capital eran sus equipos, pero en ese momento no contaba con un tomógrafo, cuyo valor supera largamente los 80 mil soles.

Otra vez, los números no cuadran.

En la noche del domingo, Punto final también demostró documentalmente que Jorge López dispuso depositar 98 mil 400 soles a la cuenta de Dervy Apaza Meza, mediante la modalidad del pitufeo, una modalidad común de lavado de activos para ocultar el origen de los fondos.

El exministro respondió que no había ordenado el pitufeo y que entregará a las autoridades que le pregunten, los documentos que acreditan el origen lícito del dinero.

“Yo entregué ese dinero de mi propiedad y tengo cómo sustentarlo. Yo dejé ese dinero a mi personal de confianza, al que le solicité de favor que realice el depósito, teniendo en cuenta mi recargada agenda como ministro. Yo me encuentro dispuesto a recurrir y mostrar toda la documentación a las autoridades en caso que se me convoque. Soy un médico que tengo quince años al servicio del Estado y no tengo denuncias de actos ilícitos”, afirmó López.

“Yo le entregué a mi exconviviente un producto por un acuerdo judicial, entregué una serie de bienes; dentro de ellos, un tomógrafo, del cual ella hace la venta de este producto al doctor Luis Quito. Por esa razón, el doctor Quito le realizó ese depósito. Y eso es demostrable”, señaló López.

“Es mi dinero, producto de mis ahorros y de préstamos que se encuentran debidamente documentados y acreditados y están declarados. Puedo mostrar toda la documentación a las autoridades en caso se me convoque”, apuntó.

No registra préstamo bancario

La República intentó comunicarse reiteradas veces con el exministro López, pero no respondió ninguna llamada.

Ayer este diario revisó el perfil de riesgo crediticio de Jorge López Peña y comprobó que no aparece que haya recibido algún préstamo bancario.

Por lo tanto, los 98 mil 400 soles que el exministro pitufeó a su exconviviente no provienen de fondos bancarizados sino de otra fuente que Jorge López no ha mencionado.

La ruta del tomógrafo

En el transcurso del día, el exministro no se ha pronunciado.

En cambio, el médico Luis Quito emitió un comunicado en el que confirmó la compra del tomógrafo a la exconviviente del exministro.

“Mediante testimonio acreditado en escritura pública de cese de unión de hecho y acta de conciliación de fecha 8 de julio de 2022, se demuestra que el tomógrafo multicorte es de propiedad de la señora Dervy Apaza Meza”, señala el comunicado del doctor Quito, quien le compró el equipo a la exconviviente del exministro de Salud para que con el dinero obtenido pudiera adquirir el departamento.

¿De dónde obtuvo el dinero Jorge López para comprarse el tomógrafo? Y si el aparato tenía un valor de 273 mil soles, ¿por qué no lo declaró a la Contraloría?

En efecto, el doctor Luis Quito hizo circular por redes sociales el contrato de venta del equipo por 70 mil dólares, el 22 de agosto de este año.

Pero el documento no ha sido validado por una notaría, como suele practicarse en este tipo de transacciones.

Lo más llamativo es que dicho contrato confirma que el valor del tomógrafo que Jorge López le dio a Dervy Apaza, equivalía a 273 mil soles. Lo que contradice la declaración jurada del exministro, quien acreditó bienes por un monto de 125 mil 80 soles. No calza.

Fiscal Jorge Juárez inició diligencias sobre el caso

El Segundo Despacho del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, a cargo del fiscal adjunto provincial Jorge García Juárez, inició investigación preliminar contra el exministro de Salud Jorge López Peña.

Como parte de las diligencias de indagación, el fiscal Jorge García intervino el despacho del Ministerio de Salud y la oficina del doctor Luis Quito Rodríguez para recoger evidencias sobre los hechos.

“Hay una investigación que ha abierto el Ministerio Público en base a la información que se ha propalado públicamente y estamos en plena investigación. Todas las circunstancias son reservadas”, señaló el fiscal Jorge García Juárez, luego de realizar una diligencia en el interior de la clínica del médico Luis Quito, en La Victoria.

La Fiscalía ha corroborado la identidad de los trabajadores del Minsa que participaron del llamado pitufeo.

“Hay concurso de delitos”

Enfoque por Antonio Maldonado, exprocurador

Lo que parece configurarse es la figura del enriquecimiento ilícito. El desbalance patrimonial ostensible entre el ingreso de ministro, su designación y el súbito surgimiento de esta cantidad de dinero tramitado por un modo de “pitufeo”, usando empleados del ministerio, llevan a la figura más cercana del enriquecimiento ilícito. Con el “pitufeo” se daría un concurso de delitos y la investigación fiscal tendría que determinar si es concurso ideal o real porque, aparentemente, es la misma persona que incurre en dos figuras delictivas. Eso se tiene que evaluar en la investigación.

“Sería lavado de activos”

Enfoque por Julio Arbizu, exprocurador

Hay indicios de desbalance patrimonial, que debería tratarse en la apertura de investigación mediante la figura de enriquecimiento ilícito. Esto para que el funcionario pruebe la procedencia lícita del dinero. Sin embargo, también podría tratarse de un caso de lavado de activos porque la modalidad del pitufeo es propia de este delito. Además, el exministro usó personal del ministerio para labores distintas a las funciones que se les han encomendado. Entonces, esto también podría significar el delito de peculado de uso, por lo que tenemos varios delitos.

La declaración delatora

Este año López registró bienes por solo S/125 mil, monto inferior respecto al costo de un tomógrafo.

La empresa

Jorge López Peña constituyó su empresa con un capital de 80 mil soles en bienes, un monto bajo para un tomógrafo.