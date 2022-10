Vladimir Cerrón estaría al acecho de decisiones de Pedro Castillo tras cese de Jorge López

Diferencias. El presidente Pedro Castillo anunció la salida de Jorge López del Ministerio de Salud (Minsa) luego de que un reportaje emitido por “Punto Final” denunciara un presunto delito de lavado de activos de parte del funcionario usando la modalidad de ‘pitufeo’ .

Tras conocer este hecho, Castillo Terrones publicó un tuit donde dio a conocer su decisión de “dar por concluida las funciones” de Jorge López en el Minsa tras conocer que habría utilizado a funcionarios a su cargo para hacer depósitos a la cuenta de su exconviviente Dervy Apaza Meza, el último 23 de septiembre, suma que alcanza un total de 98.400 soles.

“Ante los hechos propalados por un medio de comunicación que involucrarían al actual ministro de Salud, y en aras de demostrar absoluta transparencia en mi gobierno, he decidido dar por concluida sus funciones . Reitero mi compromiso de seguir trabajando por el país”, escribió el mandatario.

Pedro Castillo anuncia el retiro de Jorge López en el Minsa. Foto: Captura Twitter

PUEDES VER: Inspectoría archivó denuncia de Pedro Castillo contra el coronel Harvey Colchado

Tras conocer lo dispuesto por el jefe de Estado, Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre investigado por corrupción, terrorismo, lavado de activos, entre otros presuntos delitos, dijo “estar de acuerdo” con la salida de Jorge López. Sin embargo, también aprovechó para cuestionar el entorno más cercano del maestro chotano .

“Ministro de Salud, Jorge López, fue cesado del cargo, pese a declarar origen lícito de dinero. Estamos de acuerdo con la medida para investigarlo mientras exista la duda razonable. Saludo hiperreflexia del presidente que debió aplicarlo con (Bruno) Pacheco, (Juan) Silva, (Betssy) Chávez o (Geiner) Alvarado”, expresó el neurocirujano.

Vladimir Cerrón cuestiona a Pedro Castillo tras decisión de cesar del cargo en el Minsa a Jorge López. Foto: captura/Twitter Vladmir Cerrón

Este cruce de mensajes evidenciaría —aún— la relación entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón desde que el primero llegó a Palacio de Gobierno con Perú Libre, partido al que renunció en junio de este año.

PUEDES VER: Fiscalía pediría 34 años de prisión para Salatiel Marrufo

Para el consultor político Jeffrey Radzinsky, la denuncia contra Jorge López —por utilizar a trabajadores del Minsa para hacer un depósito de S/ 98.400 a su exconviviente con el fin de adquirir un departamento— debilitaría “todavía más” la gestión de Pedro Castillo .

“El caso de ayer (de Jorge López) es sintomático de lo que viene ocurriendo en la administración pública. Es un desprecio por el servicio público que está teniendo el gobierno. En eso coinciden Pedro Castillo y Vladimir Cerrón ”, explicó el politólogo a La República.

El especialista en temas gubernamentales mencionó que con “la respuesta rápida” de Pedro Castillo, al enterarse de esta polémica contra su ministro, se denotaría “una intencionalidad” de mostrar transparencia ante la próxima visita de un grupo de alto nivel de la OEA.

Salida de Jorge López constataría “pésima designación” en el gabinete

Jorge Antonio López Peña juró como ministro de salud el 7 de abril del 2022. Foto: Presidencia

Desde que Pedro Castillo llegó a Palacio de Gobierno, ha registrado más de 70 cambios en el gabinete ministerial. Jorge López es el tercer titular del Minsa en la gestión de Castillo Terrones . Ahora el presidente deberá elegir a otro en su lugar.

“ Nuevamente, se constata una pésima designación en el gabinete . En salud esto es recurrente, si no recordemos a Hernán Condori y ahora a este señor Jorge López”, señala Radzinsky.

En esa línea, el docente de la Universidad del Pacífico considera que la respuesta de Vladimir Cerrón a la disposición de Pedro Castillo contra López evidencia “la relación cercana” de ambos cuando se trata de gestionar el Ejecutivo. No obstante, recordó que cuando Mirtha Vásquez pidió la confianza al Congreso, la bancada de Perú Libre votó en contra .

En agosto, Vladimir Cerrón dio una entrevista a un medio argentino donde resaltó la elección de Pedro Castillo el 2021. De igual manera, puntualizó: “Su triunfo confirma que fue una buena elección. Que después haya sido un presidente tan malo es otra historia, eso no estaba en mis cálculos ”.

Desde Perú Libre saludan decisión de Pedro Castillo

En Perú Libre saludan decisión de Pedro Castillo y se muestran de acuerdo con Vladimir Cerrón. Foto: composición de Jazmin Ceras/La República

El congresista Alfredo Pariona, de Perú Libre, saludó que Pedro Castillo haya “tomado acciones” tras conocer la denuncia periodística contra Jorge López. “Es potestad de él hacerlo, y ver quién lo acompaña y ver en qué momento lo retira”, manifestó a esta redacción.

El perulibrista negó que dentro de su bancada se esté conversando de una posible incorporación al Minsa , como se hizo en marzo con Kelly Portalatino, quien fue voceada para reemplazar a Hernán Condori.

“No estamos conversando sobre ello, no tengo conocimiento (si alguien de Perú Libre iría al Minsa). No nos hemos comunicado con la bancada, tampoco con el señor Vladimir Cerrón. Al momento no tenemos una propuesta ”, acotó.

PUEDES VER: Poder Judicial ratificó prisión preventiva de 30 meses contra José Nenil Medina

Janet Rivas también respaldó la postura de Castillo de cesar del cargo a Jorge López. Además, dijo estar de acuerdo con la reacción de Vladimir Cerrón. “ Como mencionó el líder del partido (Vladimir Cerrón) se tenía que actuar desde el inicio para poder garantizar la confianza al gobierno”, precisó a este medio.