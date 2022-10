Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, recibió llamada que lo ayudó a huir, según PNP

Huida. Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa en el jirón Sarratea en Breña, donde el presidente Pedro Castillo habría despachado extraoficialmente, no pudo ser detenido tras la orden del Poder Judicial el último martes 11 de octubre .

De acuerdo a fuentes policiales citadas en un reportaje de “Cuarto poder”, Alejandro Sánchez recibió una llamada telefónica que le habría advertido del seguimiento de la Policía y su detención preliminar tras una investigación en la Fiscalía que lo sindica de ser el financista y coordinador de una organización criminal liderada por Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.

El informe precisó también que, cuando los efectivos de la Policía —junto con los fiscales a cargo del allanamiento— ingresaron a la vivienda de Sánchez, ubicada en Asia, este ya no se encontraba en el lugar, convirtiéndose así en prófugo de la justicia .

“Cuarto poder” puntualizó que había un “desconcierto” de parte de la Policía, ya que estaban seguros de que Alejandro Sánchez estaba en su inmueble en el Sur. Sin embargo, el empresario había huido al conocer sobre su detención . “Buscaron y buscaron, pero fue en vano. Solo encontraron a dos familiares: su menor hijo y su mamá, la señora Vidalina Sánchez Saldaña”, añade el informe.

En simultáneo, el Ministerio Público también estaba interviniendo la casa ubicada en el jirón Sarratea, en Breña , donde “buscaron en las cocheras y en las habitaciones donde Pedro Castillo y sus familiares durmieron”.

“En la casa encontraron a dos hombres, una señora y su hermana llamada Tania. Buscaron en todos los ambientes, pero ya se sabía que Alejandro Sánchez no estaba ahí ”, se escucha en el reportaje.

Alejandro Sánchez dijo que no se entregará a la justicia

Anteriormente, Alejandro Sánchez anunció que no se entregará a la justicia porque, según su declaración, no cometió ningún delito. De igual manera, enfatizó que no se acogerá a la colaboración eficaz porque “no tiene nada que decir”.

“ No he cometido delito y no tengo nada que decir para ser colaborador eficaz , el ser humano no es perfecto y cometemos errores. Si hubiese cometido algún delito, primero le pediría perdón a Dios, a mi familia y a todo mi país. Seguidamente, me entregaría a la justicia sin necesidad de que me busquen, pero no, como no soy culpable de nada, no lo haré ”, manifestó a través de una publicación en Facebook.

Mensaje de Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea. Foto: captura de Facebook