Alejandro Sánchez: ¿cuándo se incluiría al dueño de la casa de Sarratea en la lista de los más buscados?

El último martes 11 de octubre, el Poder Judicial dispuso la detención preliminar por 10 días —mientras se desarrollan las investigaciones fiscales— contra los seis involucrados del caso Sarratea. Entre ellos se encontraba Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la vivienda donde se habrían desarrollado reuniones extraoficiales del presidente de la República, Pedro Castillo.

El exhombre de confianza del mandatario no fue encontrado en su casa durante el allanamiento y hasta la fecha figura con paradero desconocido. En su cuenta de Facebook, el individuo publicó un mensaje en el que aseguró que no se entregaría a la justicia porque consideraba que no cometió ningún delito.

Ante esta situación y teniendo como antecedentes lo ocurrido con otros personajes vinculados al entorno de Pedro Castillo, que hasta el momento son considerados como prófugos de la Justicia, especialistas analizan el proceso y tiempo que deberá pasar para que Alejandro Sánchez Sánchez sea incorporado a la lista de los más buscados del el Ministerio del Interior.

Mirada legal

La abogada penalista Rommy Chang indicó a La República que contra Segundo Alejandro Sánchez Sánchez no transcurre el plazo de los 10 días de la detención preliminar porque no lo han capturado el último martes. En ese sentido, explicó que, actualmente, sobre el allegado al jefe de Estado pesa una orden de ubicación y captura.

“De momento, lo que existe en su contra, en su situación procesal, es que él está prófugo de la justicia con una orden de ubicación y captura para que de una vez lo arresten y sea puesto a disposición de la Fiscalía”, dijo.

La letrada Liliana Calderón también comentó que una de las posibles acciones para llevar a cabo por parte del Ministerio Público, para dar con la ubicación de Sánchez Sánchez, sería que “podría hacer que se activen, a través de la Policía Nacional del Perú, unos oficios a Interpol ordenando su captura a nivel nacional e internacional”.

Ambas abogadas concuerdan en que una vez terminado el plazo de detención preliminar contra el dueño de la casa de Sarratea —en caso sea ubicado y capturado—, eventualmente el Ministerio Público podría solicitar una prisión preventiva. Esto, luego de que hayan formalizado la investigación preparatoria.

¿En cuánto tiempo podría ser incluido en el programa de recompensas del Mininter?

Por su parte, Chang señala que Sánchez Sánchez podría aparecer en el programa de recompensas del Ministerio del Interior desde que no fue encontrado en su domicilio en Breña.

“En realidad, todo depende de la voluntad del Ministerio del Interior, porque ya podrían haberlo hecho. Desde el momento en que él está en la condición de prófugo, ya se puede pedir su recompensa. Lo que pasa es que no han querido hacerlo. Sería interesante consultarle al Mininter si ha dispuesto incluir al dueño de la casa de Sarratea en la lista de recompensa porque desde el momento en que está prófugo ya se le puede incluir”, sostuvo.

En otro momento, Calderón advirtió que la Fiscalía podría pedir a la cartera del Interior alguna recompensa para dar con el paradero del hombre de confianza de Pedro Castillo en “este momento porque están en la que etapa que están tratando de ubicarlo”.

Este medio trató de comunicarse con el ministro del Interior, Willy Huerta, para que nos brinde información sobre el caso, pero no obtuvimos respuesta.