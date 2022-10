Salas sobre denuncia contra Castillo: “Pretende forzar la Constitución para irrumpir el Gobierno”

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, sostuvo que la denuncia constitucional que interpuso la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo busca irrumpir el mandato del jefe de Estado.

“El marco constitucional tiene que ser respetado. No se puede forzar la Constitución, La Constitución no está para forzarla y no está para interpretarla bajo subjetividades. (...). Lo que estamos viendo acá es un tema de forzar el campo constitucional para de una u otra forma irrumpir el mandato del Gobierno ”, dijo en diálogo para Exitosa Noticias.

En ese sentido, el integrante del Gabinete Ministerial señaló que el artículo 117 de la Constitución establece cuáles son las causales por la que se puede acusar al presidente Pedro Castillo.

En otro momento, el ministro Salas indicó que la carta magna establece que el primer mandatario de la Nación es elegido por el periodo de cinco años.

“La Constitución nos dice que un presidente es elegido por cinco años con sus aciertos y con sus errores y con sus responsabilidades. Tenemos que ser respetuosos del marco constitucional, porque si no nos vamos a acostumbrar como país a que cada presidente que es elegido, (...) por cada denuncia que tenga, se arme una situación para de una u otra manera irrumpir el mandato constitucional”, agregó.

Denuncia constitucional contra Pedro Castillo

La titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por los casos Puente Tararta III y Petroperú. Benavides Vargas imputa al jefe de Estado los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

Es preciso resaltar que la denuncia también alcanza a los exministros Juan Silva Villegas (Transporte y Comunicacione) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento).