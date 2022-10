Exjefe de la PNP: “Nunca me reuní con los asesores de Pedro Castillo”

El excomandante general de la Policía Nacional, teniente general en retiro Luis Vera Llerena, n egó haber sostenido un encuentro clandestino con los exasesores del mandatario Pedro Castillo —Beder Camacho Gadea y Biberto Castillo León— , como se indica en la denuncia constitucional contra el jefe de Estado, que presentó la fiscal de la nación, Patricia Benavides, al Congreso.

Según la versión de la denuncia, Beder Camacho y Biberto Castillo le ofrecieron al general Luis Vera la Comandancia General de la Policía si es que aceptaba “alinearse” al jefe de Estado y no perseguía a sus sobrinos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.

“ Eso es totalmente falso. Esa información mal intencionada se cae por sí sola, porque yo he sido el que propuso e incentivado a los equipos especiales en la Dirincri (Dirección de Investigación Criminal), Dicocor (Dirección contra la Corrupción), Diviac (División de Investigación de Delitos de ALta Complejidad) y Dirin (Dirección de Inteligencia de la PNP), para la ubicación y captura de los prófugos Bruno Pacheco, Fray Vásquez Castillo, entre otros, al mando del general Oscar Arriola. ¿Cómo pueden decir que yo he estado condicionado? Esas informaciones no tienen sustento”, indicó el general Luis Vera a La República.

Según el informe del Equipo Especial de Apoyo al Equipo Especial de Fiscal Contra la Corrupción del Poder, el teniente general Luis Vera Llerena, en ese entonces director de la Inspectoría General de la PNP, habría sido captado por los exasesores Beder Camacho y Biberto Castillo para recomendarle, a pedido del presidente Pedro Castillo, asumir la Comandancia General de la Policía, siempre y cuando fuera leal. También debía informar todo y apoyar a Bruno Pacheco y su sobrino Fray Vásquez Castillo para evitar su captura.

Además, el informe señala que los exasesores del presidente Castillo se reunieron con el teniente general Luis Vera en el interior de la Picantería Brisas del Río, en San Martín de Porres, donde le propusieron el cargo de Comandante General en reemplazo del teniente general Vicente Tiburcio Orbezo.

“ Realmente se pasaron de falsos. Al contrario, yo he apoyado al coronel Harvey Colchado y a todo el Equipo Especial, dotándole de personal y la logística para que puedan operar . El objetivo era la lucha contra la corrupción y todo eso se ha dado en mi gestión. ¿Cómo creen que yo he aceptado esa condición? Todo es una falacia que la Fiscalía tendrá que probar”, expresó el excomandante general de la PNP.

“ De ninguna manera me ofrecieron la Comandancia General. Esa información es falsa . El general Martin Parra Saldaña, quien tenía el cargo de subcomandante general de la Policía, me visitó a mi despacho en la Inspectoría General en horas la tarde y me comunicó que, por encargo del ministro del Interior, Dimitri Semanche, iba a asumir la Comandancia General de la Policía. Incluso el general Parra me pasó por teléfono con el ministro Semanche. ‘¡Felicitaciones, general! ¡A partir de mañana usted será el comandante general!’, me dijo el ministro Semanche. A lo que respondí: ¡Señor ministro, agradezca al presidente Pedro Castillo, por esa confianza que me ha dado como comandante general! Así fue nombramiento y no en una cebichería”, relató el general Luis Vera.

Beder Camacho habría sido uno de los coordinadores de la organización criminal los "Asesores en la sombra". Foto: Antonio Melgarejo

Explicó que conoció a Beder Camacho por teléfono, cuando debió efectuar coordinaciones sobre las actividades del presidente Pedro Castillo y aseguró que jamás Beder Camacho y Biberto Castillo lo condicionaron a nada .

“¿Como comandante general, usted ha recibido algún tipo de presión?”, le preguntamos.

“Sí, he recibido presión, no del presidente Castillo, sino de su asesor David Pérez Curi. Cuando se desarrolló el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana en Trujillo, se me acercó Pérez y me dijo: ‘Señor general, ¿cómo es posible haber autorizado que el coronel Colchado ingresé a la residencia del presidente y eso usted no ha informado?’. Le contesté: ‘Yo no tengo nada que informar, señor Pérez, porque el Equipo Especial responde a la Fiscalía y yo no tengo injerencia, y si lo hiciera, estaría obstaculizando’”, recordó el general Vera.

El excomandante general de la PNP aclaró que cuando el presidente Pedro Castillo lo llamaba a Palacio de Gobierno, era para informarle todo relacionado con los conflictos sociales en el país, porque estaba preocupado no solo por esos temas, sino también por la minería ilegal, problema que produjo fallecidos.

También lo convocaron para las coordinaciones con las Fuerzas Armadas respecto a la seguridad ciudadana.

“ Nunca me preguntó sobre el Equipo Especial (del coronel Harvey Colchado), menos de sus sobrinos ”, dijo el general Vera.