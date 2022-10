Asociación de Prensa Extranjera desmiente al Gobierno y asegura que no pidieron exclusividad

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, insistió en la versión del Ejecutivo sobre que la conferencia de la PCM realizada durante la noche del último martes 11 de octubre fue exclusiva para la prensa internacional a pedido de estos medios. Afirmación que se contradice con lo expresado —a través de un comunicado— por la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

“No se ajusta a la verdad que la APEP haya pedido “exclusividad”, como afirma el vocero gubernamental y ministro de Trabajo, Alejandro Salas. (…) La conferencia fue organizada por la presidencia peruana y fueron los voceros del Gobierno quienes convocaron a la prensa”, expresaron a través de un pronunciamiento.

En esta línea, APEP recuerda que el mismo ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, convocó públicamente —durante una entrevista en televisión nacional— “a una conferencia de prensa del Ejecutivo a la misma hora (a la que se convocó a la prensa extranjera) desde la puerta de Palacio de Gobierno en la estación Desamparados”.

También se da cuenta de que la APEP abogó durante la conferencia exclusiva por el ingreso de los periodistas de la prensa nacional, invocación que fue respondida por el ministro de Justicia, Félix Chero, con una negativa argumentando que se realizaría otra jornada de diálogo con los medios nacionales, como finalmente ocurrió durante la tarde de este miércoles 12.

Finalmente, el comunicado de APEP contradice lo expresado por Aníbal Torres, quien insistió en su versión y aseguró que desde la PCM no se ofrecerán disculpas a los medios de comunicación nacionales por impedir a cobertura periodística durante una jornada de alta relevancia coyuntural.

“Aquí no tengo que pedir disculpas porque no le he faltado a la prensa, el hecho de que anoche se haya efectuado esta conferencia, solamente con la prensa internacional, es porque fuimos informados que la prensa internacional exigía una conferencia solamente con ellos, como con ustedes lo estamos teniendo ahora”, comentó el primer ministro.