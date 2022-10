Pedro Castillo evita responder si solicitará asilo político ante denuncia constitucional

El presidente Pedro Castillo evitó dar una respuesta clara ante la pregunta sobre si solicitará asilo político en otro país ante la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante el Congreso por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Durante la conferencia de prensa, en la que se impidió el ingreso de la prensa nacional, la periodista Jimena de la Quintana le consultó al jefe de Estado si se refugiaría en otro país ante la “nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú” que denunció.

“¿Usted consideró o no la posibilidad de pedir asilo político? ¿Es algo que usted considera?”, le preguntaron al mandatario. “Nosotros no le tenemos ningún temor a nada. Nosotros vamos a descartar todo tipo de acusaciones que se están haciendo, y todas las vinculaciones que se nos hacen las tienen que probar primero. Primero queremos que se nos prueben todas las acusaciones. Yo no voy a salir del país y, como siempre hemos dicho, nos sometemos, como siempre nos hemos sometido, a todo tipo de investigación”, dijo Castillo Terrones.

“Estas acusaciones que se vienen haciendo son orquestadas, son planificadas, y vamos a seguir dando la batalla. De cualquier situación mediática el Perú ya se dio cuenta, lo conoce. En esa línea, la actitud que tomen una parte del Congreso y algunos jueces que se han politizado sobremanera previsible, nosotros vamos a demostrar lo contrario”, agregó.

“Golpe de Estado”

Al inicio de la conferencia de prensa, el presidente Pedro Castillo aseguró que con la denuncia constitucional en su contra se configura una “nueva modalidad de golpe de Estado” en el país.

“Quiero hacer de conocimiento a la comunidad internacional que hoy se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú. (…) Nos han creado investigaciones y el día de hoy se está haciendo una acusación constitucional sabiendo que la propia Constitución le da prerrogativas al Gobierno para conducir al país y que, según ellos, están fundamentando una acusación que jamás hemos cometido”, señaló.