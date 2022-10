Dina Boluarte tras presentarse ante la SAC: “Estoy con mis manos limpias porque corrupta no soy”

Tras presentarse ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, sostuvo que acudió ante el grupo de trabajo para “decir la verdad”. La titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) es acusada de haber cometido una presunta infracción constitucional que busca su inhabilitación para ejercer la función pública por 10 años.

“Yo he venido al Congreso para poder decir la verdad. Como ha dicho mi abogado, no he cometido ningún acto ilícito, tampoco se ha violado el artículo 126 de la Constitución. No hay conflicto de intereses. El Cub departamental Apurímac no se ha beneficiado con alguna transacción del Estado o ha hecho alguna situación de contratación con el Estado”, sostuvo ante los medios.

Como se informó, Boluarte Zegarra es acusada de haber realizado funciones y gestiones a favor del Club Departamental Apurímac cuando ya era vicepresidenta y ministra del Midis. Sumado a ello, se le cuestiona por no haber incluido en su declaración jurada de intereses —que presentó al participar en la plancha presidencial de Perú Libre en las Elecciones 2021— a su cuñado Alfredo Pezo Paredes, quien registra contratos con el Estado.

En otro momento, la vicepresidenta comentó que no tiene “ningún enriquecimiento ilícito” por lo que sostiene que tiene “las manos limpias”.

“Como aquella vez en el debate técnico, cuando estábamos en campaña, yo dije ‘vengo con las manos limpias y así voy a gobernar’. Yo estoy con mis manos limpias porque corrupta no soy ”, agregó.

Luego, acusó a los congresistas de querer dar un “golpe de Estado”, pues buscan su inhabilitación de la vicepresidencia de la República para luego presentar una vacancia contra el presidente Pedro Castillo.