Ministra de la Mujer denuncia chantaje y agresión por parte de su concuñado

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila, denunció este viernes 7 de octubre haber sido agredida verbalmente por su concuñado durante una reunión en la vivienda de la madre de su esposo. Luego, acusó al sujeto de haber chantajeado a su suegra para que abandone su hogar a cambio de no acusar a la titular del Midis por un supuesto ataque injustificado.

Según narró Dávila a Exitosa, el episodio ocurrió durante una reunión por el cumpleaños de su cónyuge. Al final del encuentro, escucharon “gritos desaforados, golpes y llanto” que venían del segundo piso del recinto.

“Era la hermana de mi esposo la que estaba pidiendo ayuda. Subimos a auxiliarla. Nos encontramos con una escena terrible: ella se estaba arranchando a su pequeña niña de 4 años con su pareja. Lo que yo atiné es agarrar a la pequeña y me la llevo al primer piso”, indicó.

La ministra afirmó que el hombre se encontraba notoriamente bajo efecto de sustancias, por lo que contactaron a la Policía para que se haga cargo de la situación.

“Como no llegaba la autoridad y el señor seguía golpeando e insultando, era evidentemente un peligro porque estaba absolutamente fuera de sí, lo sacamos de la casa. Al momento que lo sacamos a la casa, el señor quería volver, empuja a mi esposo, a mi suegra, nos agrede verbalmente, insulta y amenaza. Le mete una patada a mi esposo, lo reduce y me pide ayuda. En ese momento yo reacciono y también actúo”, apuntó.

En ese sentido, Claudia Dávila aseveró que su intervención fue de absoluta defensa. Precisó que, según la denuncia en su contra, el sujeto reconoció que consumió “sustancias narcóticas” y que este tiene denuncias por robo a mano armada y por “distribuir drogas en cantidades pequeñas”.

“Pongo esta denuncia porque ahorita estoy siendo víctima de chantaje. Estos señores, la hermana de mi esposo y este señor que es drogadicto, le han dicho a mi suegra que se vaya de la casa, que si no se va van a ir contra mí porque soy ministra. Soy absolutamente vulnerable en esta situación. Yo no soy moneda de cambio y no voy a aceptar ningún tipo de chantaje de ningún sujeto y menos con estos antecedentes que ellos tienen. Ahora me vengo a enterar que la señora también tiene denuncias como tendera”, agregó.