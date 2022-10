Betssy Chávez sobre Rafael López Aliaga: “Tiene que sentarse a conversar con todos”

Diálogo. Rafael López Aliaga, virtual alcalde de Lima tras las Elecciones Regionales y Municipales 2022, sigue siendo cuestionado por integrantes del Poder Ejecutivo por insistir en no reunirse con el presidente de la República, Pedro Castillo, para gestionar la capital una vez que asuma sus funciones en enero del 2023.

Esta vez, Betssy Chávez, titular del Ministerio de Cultura (Mincul), exhortó a López Aliaga a trabajar en conjunto con el Gobierno con el fin de mejorar la ciudad de Lima.

“Nosotros esperamos que cada una de las autoridades, de forma general, puedan trabajar, ya que finalmente no es para él, no es para su familia, no es para sus empresas. No debería ser así. Debería ser para toda la ciudadanía”, declaró la funcionaria desde Tarapoto en TV Perú.

Por su parte, Rafael López Aliaga sigue manifestando a los medios de prensa que no se reunirá con Pedro Castillo. Asimismo, pidió su renuncia de Palacio de Gobierno, generando con ello varias críticas por parte de congresistas del oficialismo y ministros.

Para Chávez, el líder de Renovación Popular “tiene que sentarse a conversar con todos, ya que (Lima) es la capital de la República. Es una región que alberga mucha cantidad de peruanos y no merece ser maltratada”.

Dina Boluarte afirma que Rafael López Aliaga “no puede trabajar sin el Ejecutivo”

Anteriormente, la vicepresidenta Dina Boluarte señaló que, con este tipo de acciones, Rafael López Aliaga “desconoce su función” como electo burgomaestre, ya que, según dijo, la Municipalidad de Lima debe trabajar a la par con el Poder Ejecutivo.