Boluarte sobre negativa de López Aliaga para dialogar: “No puede trabajar sin el Ejecutivo”

Negativa. Rafael López Aliaga, virtual alcalde de Lima tras las Elecciones Regionales y Municipales 2022, persiste en no dialogar con el presidente de la República, Pedro Castillo , luego de que fuera electo para ocupar el sillón municipal durante el periodo 2023-2026.

Al respecto, la vicepresidenta Dina Boluarte señaló que, con este tipo de acciones, López Aliaga “desconoce su función” como electo burgomaestre, ya que, según dijo, la Municipalidad de Lima debe trabajar a la par con el Poder Ejecutivo por el bien de la ciudadanía.

“El Ejecutivo y todos los ministerios no pueden trabajar sin un trabajo articulado con los municipios. En consecuencia, el alcalde electo de Lima (Rafael López Aliaga) desconoce su función, su rol, porque no puede trabajar sin el Ejecutivo, tiene que hacer coordinaciones constantes ”, declaró a su salida del evento en el Centro de Convenciones de Lima, en el marco de la 52° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En ese sentido, la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social consideró que Rafael López Aliaga debería “ser un líder que convoque a un trabajo democrático y de tolerancia” y no buscar una “polarización” en el Perú.

“Como alcalde, él tiene un rol de sus competencias propias. En consecuencia, creo que si desde la alcaldía quiere generar una oposición respecto al gobierno, creo que, como alcalde electo, lo hemos elegido para que pueda llevar adelante los destinos de la capital del Perú, tiene que ser más bien un líder que convoque a un trabajo democrático, de tolerancia y no seguir polarizando al país ”, aseveró.

Dina Boluarte no descarta reunión de Pedro Castillo y Rafael López Aliaga

Al ser consultada si Pedro Castillo se acercaría a López Aliaga para buscar un diálogo de consenso, Boluarte añadió: “Desde el Ejecutivo siempre hemos tocado todas las puertas, y estamos dispuestos a trabajar con todas las autoridades regionales, locales y las entidades privadas también , siempre hemos dado ese mensaje”.

Rafael López Aliaga pide a Pedro Castillo que renuncie a la presidencia

Rafael López Aliaga persiste con pedir la salida de Pedro Castillo de Palacio de Gobierno . Esto, luego de conocer los resultados emitidos por la ONPE, que lo colocan en el primer lugar con más del 26% de votos válidos.

“ Yo le pediría al señor (Pedro) Castillo que renuncie de una vez por el bien del Perú . He recorrido Lima por más de 10 meses, todos los días me han visto, la gente no está comiendo, si antes vendían 100, ahorita venden 40 o 30. El daño es la falta de confianza. Cuando no hay confianza no hay inversión. Cuando no hay inversión no hay trabajo. Y cuando no hay trabajo, no hay consumo: así de simple es la economía”, manifestó a la prensa el último lunes.