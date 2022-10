El Gobierno tiene plan para buscar a oficiales afines en las Fuerzas Armadas

Octubre será un mes clave para las Fuerzas Armadas. En la primera semana, los comandantes generales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea presentarán al presidente Pedro Castillo las listas de oficiales propuestos para el ascenso de grado; y en la última, entregarán la relación de los que deberían pasar al retiro.

Es un proceso que se repite todos los años, pero en esta ocasión se desarrolla en un contexto particular. Castillo aprovecharía la oportunidad para contar con altos mandos castrenses que lo respalden hasta el final de su mandato, en 2026.

En dos recientes cónclaves de ex comandantes generales se analizaron las opciones con que cuenta el jefe de Estado para rodearse de altos mandos castrenses afines, de acuerdo con fuentes de La República que fueron testigos de los encuentros.

En las mismas reuniones también se mencionó la influencia real que tendría el mayor EP (r) Antauro Humala Tasso en el Ejército, en el Ejecutivo y en los procesos de ascensos y pases al retiro. Todos concordaron que la designación del capitán FAP (r) Daniel Barragán Coloma, como ministro de Defensa, confirmó la ascendencia de Antauro Humala sobre Palacio de Gobierno. Y que se manifestaría en el proceso de ascensos y pases al retiro.

La conclusión de los ex comandantes generales fue que el presidente Castillo tendría un plan para ubicar en los altos mandos a oficiales de su confianza. Incluso algunos de los presentes en las reuniones hicieron notar que en medios de comunicación y en las redes sociales ya se inició una campaña de desprestigio en agravio de altos mandos que son institucionalistas y rechazan la manipulación política de los institutos castrenses.

Extrema fidelidad

Desde el incidente con el ex comandante general del Ejército José Vizcarra Álvarez, a quien el presidente Castillo destituyó por negarse a ascender de grado a sus recomendados, será más difícil para el jefe de Estado para relevar a los comandantes generales según sus gustos.

En esa oportunidad, Pedro Castillo también rechazó pasar al retiro al general de división Walter Córdova Alemán, como propuso el general de división José Vizcarra, porque le correspondía jubilarse. Empero, Castillo pasó al retiro a Vizcarra y nombró como Comandante General a Walter Córdova Alemán, ganándose su confianza y lealtad.

General EP Walter Córdova. Foto: difusión

Córdova se graduó en la Escuela Militar de Chorrillos en 1985 con la promoción Héroes de Concepción, junto con Antauro Humala Tasso. Ahora le corresponde a Córdova, como comandante general del Ejército, proponer los ascensos de grado y pases al retiro al presidente Castillo.

Las fuentes castrenses consultadas por La República no descartaron que exista vinculación entre Córdova y Humala, y que esta relación podría influir en los ascensos y pases al retiro.

Sin embargo, no será muy fácil para el presidente Castillo hacer los relevos de su interés.

El 18 de junio de este año, el Congreso aprobó por insistencia la Ley N° 31496, según la cual los comandantes generales de los institutos armados ejercerán funciones durante dos años. Y que solo podrán ser cesados por causales como solicitud de pase al retiro, fallecimiento, incapacidad física declarada por junta médica o por incurrir en falta muy grave.

La República consultó con fuentes del Ejército si alguna de estas causales se aplicaba en los casos del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a cargo del general de división EP Manuel Gómez de la Torre Araníbar, o de los tres principales cargos de la institución castrense: Comandante General, general de división Walter Córdova Alemán; jefe del Estado Mayor General, general de división David Ojeda Parra; e Inspector General, general de división Carlos Ríos Aguilar.

La respuesta fue negativa.

Pero en los cónclaves de los ex comandantes generales se ha escuchado de la presunta intención del presidente Castillo de relevar del Comando Conjunto al general Gómez de la Torre, quien recién cumplirá dos años en la posición el 3 de agosto de 2023.

Ruido de botas

En lugar de Gómez de la Torre, sería designado el general Walter Córdova. En lugar de este debería asumir como Comandante General Walter Ojeda Parra. Cuando el presidente Castillo pasó al retiro al general Walter Vizcarra, también debió hacer lo mismo con Walter Córdova.

Como se ha indicado, Vizcarra propuso al jefe de Estado pasar al retiro a Córdova. En lugar de eso, designó a Walter Córdova como Comandante General del Ejército. Lo que pudo haber hecho era pasar al retiro a Vizcarra y a Córdova, porque son de la misma promoción, y nombrar al general de división David Ojeda Parra como Comandante General del Ejército.

Castillo no lo hizo porque Ojeda es un oficial institucionalista, con un acentuado perfil de liderazgo, y opuesto a la politización del instituto castrense.

De acuerdo con las fuentes, el general David Ojeda, ante la eventualidad de que el mandatario Pedro Castillo decida cambiar al Comandante General del Ejército, elegiría a un divisionario que no sería (ver la lista adjunta).

Coincidentemente, han comenzado a circular informaciones falsas en agravio del general David Ojeda, con el evidente propósito de descalificarlo para justificar su eventual pase al retiro.

General EP David Ojeda P. Foto: difusión

Si el presidente decide nombrar un nuevo Comandante General del Ejército, la ley indica que el jefe de Estado puede escoger entre los tres primeros del escalafón. Serían los generales de división David Ojeda Parra, Carlos Ríos Aguilar y César Briceño Valdivia. De inclinarse por Ríos o Briceño, Ojeda pasaría al retiro.

En esta línea, será muy importante el papel del comandante general del Ejército, Walter Córdova, quien presentará al jefe de Estado no solo la propuesta de ascensos de grado sino también la relación de pases al retiro. Una excelente oportunidad para deshacerse de oficiales que no sintonizan con el gobierno de Castillo. Y Córdova sintoniza perfectamente desde que el 3 de noviembre de 2021, el mandatario lo nombró Comandante General del Ejército.

Al día siguiente, el 4 de noviembre, según el registro de visitas, el general Walter Córdova inició un ciclo de reuniones asiduas con el jefe de Estado. Más que las que tuvo su predecesor, el general José Vizcarra, y las que han tenido hasta el momento los actuales comandantes generales de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea.

En este punto resulta trascendente que el presidente Castillo designase ministro de Defensa al capitán FAP (r) Daniel Barragán Coloma, justo a pocos días del inicio del proceso de ascensos de grado y pases al retiro.

Pieza clave. Ministro de Defensa, Daniel Barragán, negó injerencia de Antauro Humala.

Barragán verá, con los comandantes generales del Ejército la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, los listados de los oficiales que serán promovidos o serán dados de baja. Barragán es un notorio aliado de Antauro Humala. Incluso, si un comandante general requiere pasar al retiro a algún oficial, podría requerir autorización al ministro de Defensa para que convoque a los altos mandos de los otros institutos para evaluar el caso.

En las reuniones de los ex comandantes generales, según las fuentes consultadas por este diario, se abordó el caso del nombramiento de Barragán. No es un oficial que haya destacado en su institución, que solo alcanzó el grado de Capitán, y que su ámbito de acción fue la administración, se dijo en los encuentros castrenses. Y no se pasó por alto que postuló a la vicepresidencia en la plancha de Unión por el Perú (UPP), junto con la cónyuge de Antauro Humala, en 2021.

“No soy una cuota política de Antauro Humala”, ha declarado el ministro de Defensa, Daniel Barragán. La única manera de saberlo es cuando concluyan los procesos de ascenso de grado y de pase al retiro.