Exjefe de la Digimin denuncia montaje en oficio en el que se ordenó relevo de Harvey Colchado

Se defiende. Whitman Cayo Ríos Adrianzén, recientemente removido de la jefatura de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) por el ministro del Interior, Willy Huerta, denunció que realizaron un montaje encima del memorándumen el que se removió al coronel PNP Harvey Colchado como jefe de la División de Búsqueda (Divbus), motivo por el cual fue cesado de su cargo.

Durante una entrevista en canal N, Whitman Ríos aseguró que falsificaron la firma del director de Contrainteligencia del Mininter, Luis Erasmo Sánchez, quien denunció que su rúbrica no es la que se encuentra impresa en el oficio que disponía la salida de Harvey Colchado de la Digimin.

“Acá está el verdadero (memorándum). Acá está con la firma. La firma sí es de él (Luis Erasmo Sánchez). Lo que hicieron es tapar lo de abajo, ponerle una firma muy parecida para desprestigiar y poner en cuestión el documento (donde se removió a Harvey Colchado) ”, declaró este miércoles.

Al ser consultado sobre la fuente del documento adulterado, el exjefe de la Digimin deslizó que sería responsabilidad de alguien que busca “invalidar” las decisiones que se toman dentro de la misma entidad. “¿A quién le interesa que esto se invalide? Lo cierto es que el contenido del documento es real. Este es el documento. Incluyeron una nueva firma para invalidar ”, precisó.

Asimismo, Ríos defendió su decisión de cambiar a Harvey Colchado de su cargo en la Digimin y señaló que estos procesos —con memorándum —son consecuentes con lo que se hace dentro del alto mando en la Policía Nacional del Perú (PNP).

“A mí me encargan la dirección general (de la Digimin) y hasta cierto nivel tengo la opción de hacer cambios. Por ejemplo, yo no puedo cambiar directores porque ellos vienen con resolución ministerial. De ahí hacia abajo, todos los cambios que se puedan hacer se hacen con memorándum, esa es la facultad y potestad que el reglamento otorga al director ”, aseveró.

Whitman Ríos: No hice nada irregular con Harvey Colchado

En otro momento, mencionó que lo que se le está diciendo al Harvey Colchado es que “se haga cargo exclusivamente a la tarea que le encomendó el exministro Mariano Gonzáles, cuando le encarga ser el coordinador de un grupo de apoyo del Ministerio Público”.