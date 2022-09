Pedro Castillo niega que vaya a fugarse del país: “No conozco otros espacios que no sean Chota”

El presidente Pedro Castillo negó que huirá del país ante las seis investigaciones fiscales en su contra. El mandatario espera que el Congreso no le vuelva a denegar una salida del país para asistir a un evento internacional, tal como ocurrió con la solicitud para la asunción del mandatario colombiano Gustavo Petro.

“Yo no solamente tengo arraigo laboral, tengo un arraigo familiar. Yo nací en el Perú, no conozco otros espacios que no sean mi provincia de Chota, el lugar de Muña. No se me pasa por la cabeza cosas así (fuga del país). Yo estoy acá para trabajar por el país. He visto que no era correcta la sustentación de negarme la salida a Colombia”, dijo Castillo a TV Perú.

En ese sentido, el jefe de Estado expresó estar “seguro” de que el Parlamento tendrá una nueva posición respecto al pedido para salir del país entre el 18 y 22 de setiembre para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, evento que se llevará a cabo en Nueva York, Estados Unidos.

“Estoy seguro que el Congreso —ante la experiencia que tuvo anteriormente que no solamente el Perú, sino América Latina y el mundo, no vio con buenos ojos esa decisión— (tendrá en cuenta que) de los errores se aprende. Espero que lo hagan porque tenemos una planificación. Ya está estructurado para tener unas reuniones con países hermanos, empresarios. Incluso tenemos compromiso con algunos ministros que vamos a llevar, como el ministro de Educación, Comercio y Turismo”, agregó Pedro Castillo.

Pedro Castillo pide reunión con nuevo presidente del Congreso

En la víspera, el mandatario manifestó su disposición para poder reunirse con el nuevo presidente del Congreso este lunes a fin de establecer una agenda en común.

“En el marco del respeto democrático, espero que (con) el próximo presidente del Congreso ese mismo día que sea elegido, nos podamos encontrar para mirar el país y para agendar los más grandes problemas que tiene este país. Estamos dispuestos a hacerlo como Ejecutivo. Nos sentamos porque en Lima y otras regiones del país nos preocupa un problema tremendo que existe ahora, el problema de la inseguridad. No hay otra forma si no nos sentamos a conversar las autoridades”, indicó Castillo en Cusco.