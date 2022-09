Canciller Rodríguez Mackay: “Nunca hemos tenido un mar territorial de 200 millas, no hay precedente”

El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez Mackay, ratificó su postura a favor de que el Estado peruano suscriba la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, acuerdo que afirma recoge “intacta” la tesis de las 200 millas.

En la ceremonia por el 70.º aniversario de la Declaración de Santiago, Rodríguez Mackay indicó que la referida tesis establece “soberanía sobre recursos no vivos y vivos, no sobre aguas, como se ha dicho”.

“Siempre he creído que la tesis de las 200 millas está allí clara, pero que algunos conociéndola han querido desnaturalizarla u otros de buena fe no han comprendido el sustrato de la tesis. Nunca hemos tenido un mar territorial de las 200 millas, no hay precedente”, dijo.

“Nunca podríamos tener un mar territorial de 200 millas por una sola razón: si concebimos en mar como la tierra, tendríamos graves problemas, porque el mar como el espacio aéreo son concebidos como espacios de comunicación natural. Los aviones pasan y los barcos zarpan gracias al concepto de la libertad de comunicación y de navegación”, agregó el canciller.

En ese sentido, el titular de Relaciones Exteriores aseveró que “sin Convención del Mar somos extraordinariamente vulnerables, porque está hecha para Estados cuyos niveles de protección están asegurados en la Convención”.

“No las 3 millas de mar territorial del pasado, sino hasta 12 millas de mar territorial, luego 12 más de zona contigua y desde las 12 hasta las 200 zonas económica exclusiva. En las 200 (hay) completa soberanía del Estado peruano, no es 188, como se ha dicho hasta de mala fe. No en una porción del espacio, sino completamente en las 200 millas”, alegó.

Insistió en su postura y afirmó que “estamos cojos, pero eso no se le dice a la gente”. Considera que si el tratado es sometido a consulta popular “será la muerte” de la Convemar.

“Es muy fácil creer que esto puede ir a un referéndum. Eso es un riesgo enorme porque si le preguntamos a la gente si prefiere las 200 millas de mar territorial que no existen o las 12 millas de mar territorial que sí están en la Convención del Mar, se va a decir que 200 es más de 12 y será la muerte de la Convención del Mar”, advirtió.

Castillo sobre Convemar: “Voy a sentarme a conversar con nuestro canciller”

En entrevista con medios oficialistas, el presidente Pedro Castillo aseguró que no existe ninguna controversia respecto a la Convención del Mar. Adelantó que conversará con el canciller Miguel Rodríguez Mackay, quien se ha mostrado a favor del referido tratado.

“Nada de polémica, nosotros somos respetuosos de la Constitución y tenemos que seguir defendiendo hasta el último milímetro que tenemos no solamente en el mar, sino en el territorio nacional. Ha habido en todo caso algunas informaciones que estamos corrigiendo, voy a sentarme a conversar con nuestro canciller. Tranquilo, no hay nada que discutir ahí. Lo que le corresponde al Perú, y más que toda nuestras 200 millas, hay que darle seguridad”, apuntó Castillo Terrones.