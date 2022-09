Félix Chero: Se me investiga por un hecho falso y a Zamir Villaverde no lo conozco

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, se refirió a la decisión de la Fiscalía de la Nación de incluirlo en la investigación preliminar en la que el presidente Pedro Castillo viendo siendo investigado por encubrimiento personal y organización criminal.

Al interior del Palacio Legislativo, Chero Medina señaló que asistirá a todas las citaciones que se le realice, pero negó cualquier vínculo sobre los presuntos delitos por los que se le investiga.

“Si yo he sido sometido a una investigación, he señalado y he dicho que la voy a asumir y a recurrir a todas las citaciones. Sin embargo, quiero aclarar que esta investigación a la cual se me incorpora es por un hecho absolutamente falso ”, señaló a los medios.

Asimismo, el titular de la cartera de Justicia afirmó que no tienen ningún vínculo y que no conoce al empresario Zamir Villaverde.

“Se dice que yo estoy siendo investigado porque habría enviado a un emisario a hablar con el señor Zamir Villaverde. Al señor Zamir Villaverde yo no lo conozco, nunca he tenido trato con él y menos he enviado un emisario. Como lo dije una vez, el ministro de Justicia y Derechos Humanos no pacta con delincuentes. En ningún momento he tenido un acercamiento ni comunicación directa ni indirectamente”, manifestó.

La incorporación de la mencionada indagación también incluye al presidente de Consejo de Ministros, Aníbal Torres.