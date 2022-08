Miguel Rodríguez Mackay niega haber tildado de fraude triunfo de Pedro Castillo: “Es una figura jurídica”

El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez Mackay, se defendió al ser increpado por sus opiniones vertidas cuando una comitiva acudió a la sede de la OEA en EE. UU. para presentar supuestas irregularidades de las elecciones 2021, que tuvo como vencedor a Pedro Castillo Terrones.

Fue la periodista Juliana Oxenford quien le recordó sus palabras. “Incluso habló del JNE como un organismo que estaba desacreditado, y cuando se le consulta por este grupo de representantes peruanos que viajó a Washington para dejar un documento ante la OEA, dijo: ‘Están yendo para demostrar irregularidades’. ¿Eso no es lo mismo que decir fraude?”, le preguntó.

“No, porque el fraude es una figura y una institución típica en la que ya hay una denotación de carácter jurídico”, respondió el canciller de modo tajante.

“Pero lo que no estás diciendo y lo que no se quiere decir, pero está allí, mira mis artículos, etc., es que cuando Pedro Castillo recibe sus cartas credenciales, investido como tal, dijimos claramente ‘basta ya’, ‘miremos el país hacia adelante’, ‘dejemos la polarización’. ‘Seamos un país que no se convierta en una republiqueta’. ¿Por qué no dicen eso?”, increpó a la periodista.

Acto seguido, la conductora aprovechó para recordarle a Rodríguez Mackay que, en una de sus columnas, expresó que cuestionaba las intenciones de Castillo por perpetuarse en el poder.

“¿Cómo puede formar parte entonces de un gabinete cuyo jefe máximo es un presidente que para usted llegó al poder a través de irregularidades y que es una persona que fue elegida porque el conteo de los votos dependió del JNE, de la ONPE, de las entidades electorales que son desacreditadas o que estaban desacreditadas, y que encima la intención del hoy presidente era quedarse en el poder como lo hizo Chávez, como lo viene haciendo Maduro? No entiendo”, le consultó la encargada del espacio periodístico.

Miguel Rodríguez Mackay afirma que mantuvo varias reuniones con el presidente Castillo antes de hacerse cargo de Torre Tagle. Foto: difusión

“No he tenido una conversación directa con el presidente, he tenido varias. En el mes de noviembre, luego en enero, marzo, cuando había momentos en que me llamaba para conversar y le daba mi posición. La consecuencia de mi interacción directa con el jefe de Estado es que estamos frente a un presidente que requería, requiere, de gente que pudiera coadyuvar, gente que pudiera procesar y dar su grano de arena”, dijo para respaldar su integración al actual Gobierno.

“Uno, cuando está en la carga académica, tiene una posición, y si el Estado te pide un acto de acción, dices ‘vamos a hacerlo’. Hay evidentemente una carga, yo sabía que iba a haber un cargamontón, pero soy un hombre que actúa con base en principios y no tengo miedo”, añadió el actual encargado de Torre Tagle.

En otro momento de la entrevista, el miembro del gabinete Torres se pronunció sobre su decisión de declinar al acuerdo de Escazú. El canciller descartó ser una persona vacilante o indecisa. “Yo llego al poder no para producir molestias ni para esperar las sintonías de la gente, llego como hombre de Estado para actuar como un hombre de Estado”, puntualizó.