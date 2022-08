Excomandante general de la PNP Luis Vera Llerena anuncia acciones legales tras su pase a retiro

Luis Vera Llerena, excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), anunció que iniciará acciones legales contra el Gobierno de Pedro Castillo, luego de que se oficializara su pase retiro a través de una resolución suprema publicada en el diario El Peruano, el pasado 27 agosto. En declaraciones para Canal N, el exintegrante del comando policial calificó la iniciativa como arbitraria, debido a que durante su gestión sí se cumplió con los objetivos en seguridad ciudadana.

“ Estoy viendo la manera de ejercer mi derecho con acciones legales. Justamente, hoy en la mañana, me reuní con mi abogado. Estamos analizando la situación, mañana nuevamente nos vamos a seguir reuniendo para ver las acciones legales correspondientes ”, adelantó Luis Vera.

“ La iniciativa es en contra del pase a retiro arbitrario, por la forma que están informando de que no se cumplió los objetivos en seguridad ciudadana, cuando estoy demostrando que sí se cumplió con grandes resultados en estos tres meses y con conocimiento del Gobierno ”, añadió el excomandante general.

Vera Llerena indicó, además, que aún tenía dos años más para seguir en actividad policial, tiempo que había planificado en fortalecer la institución.

“Sin ninguna justificación me pasan al retiro. Yo no estoy cuestionado. Tenía dos años más de actividad, tenía planificado fortalecer mi institución, debido a que como policía siempre apoyaré y estaré defiendo los intereses de la institución”, expuso Llerena, quien evitó pronunciarse del nuevo comandante general de la PNP, Raúl Alfaro Alvarado.

Luis Llerena Vera cuestiona declaraciones del ministro Willy Huerta

Durante la entrevista, el exoficial PNP no dudó en criticar al titular del Ministerio del Interior, Willy Huerta, por informar que su gestión no había sido productiva. Dijo: “¿Cómo él puede decir, equivocadamente, que no hemos cumplido los objetivos de seguridad ciudadana? Él nos ha felicitado a todos los generales y coroneles (….). Hemos tenido buenos resultados y no se puede, con unas palabras muy ligeras, dañar a la institución en estos momentos”, sentenció.