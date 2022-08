Camacho a Pedro Castillo sobre su renuncia: “Razones de índole personal me llevan a tomar esta decisión”

El exsubsecretario general del Despacho Presidencial Beder Camacho publicó en sus redes sociales el documento en el que expone su renuncia al cargo que ejercía desde noviembre de 2021. Ahí explica que el principal motivo de su decisión se debe a razones personales.

“Desde el momento en que usted me otorgó la confianza y me designa en el cargo de subsecretario general del despacho presidencial, le manifesté mi compromiso a su persona y al país. Hoy razones de índole personal me llevan a tomar esta decisión y formularle mi renuncia al cargo que venía desempeñando ”, se lee en el oficio que data del 5 de agosto.

En otro momento, el abogado expresó su agradecimiento al presidente de la República, Pedro Castillo, y recalcó que “siempre le demostró su lealtad y honestidad”.

“Hoy solo me quedan palabras de agradecimiento para tan honorable confianza brindada , deseándole las mejores bienaventuranzas y éxitos en la gestión emprendida en beneficio de los más necesitados y vulnerables de esta gran nación”, escribió Beder Camacho.

Renuncia de Beder Camacho. Foto: documento

Pedro Castillo acepta la renuncia de Beder Camacho

A través de la resolución suprema n.º 218-2022-PCM, Pedro Castillo y el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aceptaron la renuncia de Camacho Gadea, a quien le agradecieron los servicios prestados.

Recientemente, el Ministerio Público investiga al exsubsecretario general del despacho presidencial por la presunta comisión del delito de encubrimiento personal, en calidad de autor, por la fuga de Bruno Pacheco.

Como se informó, el ex hombre de confianza de Pedro Castillo reveló a las autoridades que Beder Camacho fue el encargado de que este lograra estar prófugo por una supuesta orden del jefe de Estado.