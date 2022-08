Alejandro Salas asegura que situación de Geiner Alvarado no ha sido discutida en Consejo de Ministros

El ministro de Trabajo, Alejandro Salas, se pronunció sobre la situación del titular de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, quien actualmente es investigado por presuntos actos de corrupción realizados durante su gestión cuando asumió el liderazgo del Ministerio de Vivienda desde el 29 de julio de 2021 hasta el 5 de agosto de 2022.

En esta línea, Alejandro Salas negó que su situación legal haya sido debatida al interior de las reuniones del Consejo de Ministros: “No se ha conversado eso, creo que Geiner está viendo el marco de su defensa como corresponde y eso no se ha conversado, no se ha coordinado”.

Este miércoles 24, el jefe de la PCM, Aníbal Torres, lideró un nuevo Consejo de Ministros, en el cual no estuvo presente Geiner Alvarado debido a que tuvo que presentarse ante el Ministerio Público para rendir su declaración: “Él no ha estado porque él tenía una citación en la Fiscalía, no estuvo en Consejo de Ministros, pero eso ya es más un tema de confianza entre el presidente, el premier y el ministro mencionado”, confirmó Salas.

Por su parte, Geiner Alvarado se presentó ante la Fiscalía, a la cual llegó poco antes de las 9 de la mañana. Según la tesis fiscal, el ahora titular del MTC sería una de las piezas claves de la presunta organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo y habría utilizado el Ministerio de Vivienda para el direccionamiento de obras en diversos distritos del país.

La investigación al presidente Pedro Castillo y ministro Geiner Alvarado fue abierta por el Ministerio Público el último 11 de agosto. Con esta ya son seis las pesquisas que se le siguen al jefe de Estado. Este es investigado también por los casos Puente Tarata, Heavem Petroleum, ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y PNP, presunto plagio de tesis y acusaciones de Mariano González, exministro del Interior.

En tanto, desde el Congreso de la República se presentó una moción de interpelación contra el ministro Geiner Alvarado. La iniciativa fue promovida por la parlamentaria Norma Yarrow de Avanza País. Al respecto, Alejandro Salas señaló que el Ejecutivo respeta la prerrogativa del Legislativo de interpelar a ministros de Estado: “El Congreso siempre evalúa eso, es parte de su trabajo. Harán lo que tengan que determinar. El gabinete tiene que seguir trabajando por el país”.