Los personajes cercanos al Gobierno que entregaron su pasaporte ante eventual impedimento de salida

El presidente Pedro Castillo anunció este viernes 19 de agosto que, como garantía de su inocencia, la primera dama, Lilia Paredes, está dispuesta “entregar su propio pasaporte”. Eso luego de que se revelara que el Ministerio Público estaba preparando una solicitud de impedimento de salida del país en contra de la mayor de las hermanas Paredes, en el marco de las indagaciones en su contra por el presunto delito de lavado de activos en la supuesta organización criminal que sindica al jefe de Estado.

Paredes se une a la lista de personajes que usaron la entrega del pasaporte como una estrategia para demostrar su inocencia y “colaborar con las investigaciones” pese a que algunos de ellos posteriormente pasaron a la clandestinidad. A continuación, te presentamos cada uno de ellos.

‘Los Niños’

Los primeros en hacerlo fueron los congresistas Elvis Vergara, Juan Mori, Raúl Doroteo, Ilich López, Darwin Espinoza y Jorge Flores; todos ellos sindicados como ‘Los Niños’ por Karelim López.

Dicha entrega se realizó el jueves 26 de mayo, un día después de que el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez solicitara el impedimento de salida del país por nueve meses para los seis parlamentarios de la bancada de Acción Popular, quienes son investigados por el delito de tráfico de influencias agravado.

Juan Silva y el pasaporte encontrado

Dicha disposición solicitada por la Fiscalía de la Nación también se extendió hacia el hoy prófugo exministro del MTC Juan Silva, para quien se pidieron 36 meses de impedimento de salida del país como medida cautelar. Sin embargo, contrario a las acciones tomadas por los legisladores, Silva nunca otorgó su pasaporte ante las autoridades.

Es así como el 7 de junio, Silva ya se encontraba fuera del radar de la Policía. No obstante, seis días después, se hallaron las prendas de vestir del exfuncionario investigado en un allanamiento a una vivienda en Carabayllo, y junto a ellas, su pasaporte, todo esto dentro de una bolsa negra.

Beder Camacho

Otra persona que ha asegurado su predisposición al desarrollo de las indagaciones ha sido el subsecretario de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, quien fue señalado por Bruno Pacheco como el principal facilitador de su escape de las autoridades.

Asimismo, fuentes cercanas al Palacio indicaron que Camacho era el supuesto encargado de comandar un presunto “gabinete en las sombras” del que, según la tesis del Ministerio Público para el caso de los ascensos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el mandatario Pedro Castillo hacía uso para las negociaciones de los puestos y el presunto cobro del dinero.

Tras estos señalamientos, el funcionario de Palacio de Gobierno ha asegurado en repetidas ocasiones no tener nada que ver con los delitos que se investigan en su centro de labores y, ante la posibilidad de una orden de impedimento de salida, precisó que ni siquiera cuenta con el documento que le permita viajar al extranjero.

“No tengo pasaporte, con eso te digo todo, si quisiera fugarme, no estuviese acá, yo vengo a ponerme derecho porque no he cometido ningún delito, se fugan los que han cometido delitos y le tienen miedo a la justicia” , aseveró Camacho.

Lilia Paredes

Después de saberse que la fiscal Marita Barreto, encargada de las investigaciones por las obras con contratos millonarios en la localidad de Anguía, estaba preparando la medida cautelar de impedimento de salida del país en contra de la primera dama, el presidente Pedro Castillo salió a defender la inocencia de su esposa indicando que ella se encontraba dispuesta a tomar las mismas acciones realizadas por ‘Los Niños’ y que daría su pasaporte ante el Ministerio Público de dictaminarse esta disposición.

“Hoy se quieren montar una solicitud de impedimento de salida del país de mi esposa. Yo debo decirles que ella está dispuesta, en las próximas horas, a entregar su propio pasaporte. Ella no va a salir en ningún momento del país y tiene que someterse no solo a la justicia, sino demostrar su inocencia”, dijo el jefe de Estado.

Mientras tanto, la tesis de la Fiscalía de la Nación señala a Lilia Paredes como la coordinadora de una presunta organización criminal en la que están involucrados otros miembros de su familia, como su hermana Yenifer Paredes y sus dos hermanos Walter y David Paredes; así como los empresarios Hugo y Anggi Espino; y el alcalde de la localidad de Anguía, Nenil Medina.