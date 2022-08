Salatiel Marrufo, el hombre que habría sido el enlace entre Hugo Espino y Geiner Alvarado

El exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Salatiel Marrufo Alcántara, habría sido la persona encargada de recibir al empresario Hugo Espino y a José Medina, alcalde de Anguía, para ponerlos en contacto con el ministro Geiner Alvarado, cuando este lideraba esta cartera antes de pasar al MTC.

“Al empresario no lo conozco, no ha sido ni mi amigo. Yo me enteré por los medios de comunicación de que había ganado obras en Anguía. Entonces, no hay una vinculación directa entre el empresario y mi persona”, declaró Marrufo al dominical “Punto final”.

Sin embargo, según el registro de visitas del MVCS, Hugo Espino llegó hasta la sede principal de esta cartera el 6 de setiembre del 2021. Ahí se consigna una reunión con Geiner Alvarado.

Ante ello, Salatiel Marrufo señaló que sí supo del ingreso de Hugo Espino al ministerio, pero que fue junto a otros tres jóvenes que postulaban para un puesto en comunicaciones, ya que el MVCS necesitaba personas que conociesen el tema del manejo de redes sociales para difundir mejor los proyectos que se realizaban en esta cartera.

Según “Punto final”, en el 2019, José Medina, alcalde de Anguía, contrató a Salatiel Marrufo como asesor legal externo del municipio durante el periodo en el que Yenifer Paredes se desempeñaba como gerente municipal. En octubre del 2021, el Ministerio de Vivienda, a través del Decreto de Urgencia n.° 102-2021, autorizó la entrega de S/ 558 millones para obras de saneamiento y alcantarillado, presupuestados para 47 proyectos de inversión, entre los que se encontraban los destinados a Anguía.

Finalmente, Salatiel Marrufo confirmó haber recibido a José Medina en el Ministerio de Vivienda: “Todos los alcaldes te piden que priorices sus obras, incluido el de Anguía. Toda reunión que se tenga en un ministerio es para eso”.

En este marco, el Ministerio Público anunció que iniciará una investigación preliminar contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y el ahora titular de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, por el delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, por adjudicación de obras en las provincias de Chota (Cajamarca) y Cajatambo (Lima).